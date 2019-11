Luis Fernando Camacho Vaca, las 48 horas y el síndrome del gataflorismo

Partiendo de la definición del gataflorismo o el mal de la gata Flora que dícese que lo padece aquel que cuando se la meten grita y cuando se la sacan llora, planteo la siguiente reflexión en 4 puntos:

1. Todos sabemos que «de a buenas» o siguiendo las reglas de un juego diseñado por el poder a su gusto y antojo no llegaremos a ninguna parte. Así lo demuestra la evidencia empírica y el conocido jueguito que hemos visto practicar en Cuba, Venezuela y aquí no pocas veces.

2. Camacho al plantear las 48 horas para que el impresentable dimita está pateando el tablero y las reglas que nos imponen desde el poder y que claramente favorecen a quienes lo ejercen haciéndonos creer a los ingenuos que es la única vía de reclamo. Camacho por primera vez nos está diciendo con su “promesa” que él tiene otro camino para lograr el objetivo. La población ha cifrado sus esperanzas en el camino que muestra el liderazgo de Camacho Vaca y especula cuáles podrían ser las cartas ocultas para tener la convicción y seguridad con que ha planteado el cumplimiento de su promesa. No solo se está jugando su credibilidad, está JUGANDO TODO. Ha puesto toda la carne al asador, ha quemado naves y atravesado el punto de no retorno.

3. Aparecen ahora los MALDITOS alabarderos del gataflorismo. Esos que nunca están contentos. Esos que quieren que se vaya el adefesio delincuente asesino pero “NO ASÍ”. Esos que ahora quieren curar la pulmonía solo con cataplasmas y en sus políticamente correctas elucubraciones le hacen el juego al pérfido infame que no ha dudado en ordenar lo indecible para no perder el poder. Esos incapaces que en 15 años no pudieron hacer ni X ni Z para eliminar la dictadura y hasta cogobernaron con el impresentable. Flaco favor hacen al sembrar dudas y cuestionamientos morales y procedimentales fomentando con ello el quintacolumnismo que tanto daño ocasiona.

4. Entendamos de una vez por todas que para extirpar los males de raíz a veces se requiere de CIRUGÍA MAYOR. Renunciar a ciertos preceptos momentáneamente en favor de un bien mayor. Abandonar la hipocresía de lo «POLÍTICAMENTE CORRECTO» en la consecución de lo moralmente correcto, acá es la muerte versus la vida. Dejar de lucirnos en la erudición del análisis para dar paso a la simpleza de la praxis por objetivos.

Por eso y por todo nuestros votos y anhelos démosle el beneficio de la confianza a Camacho y ¡ABSTENERSE GATAFLORISTAS! , que la duda y la zozobra se despejará en menos de 48 horas, plazo en el cual se habrán resuelto los entuertos o nos habremos estrellado definitivamente con una realidad que hemos evitado con la indiferencia cínica de 14 años para que nuestra conciencia no nos saque de la zona de confort. La hora de la VERDAD PURA Y DURA ha llegado y evitemos hacer la del rengo que en su afán del disimulo siempre le echa la culpa al empedrado.

Yo, Alejandra Serrate, doy todo por el retorno de la democracia y por la libertad.

Arriba cruceños!

Arriba Bolivia!

Fuente: Alejandra Serrate