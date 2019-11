Ortiz a Evo: «No vamos a participar en ese diálogo»

El líder de BDN señaló la convocatoria de Morales no reúne las condiciones de un dialogo para darle una salida pacífica al país, cuando en sus mismas declaraciones llama a la confrontación.

El ex candidato a la presidencia por Bolivia Dice No (BDN), Óscar Ortiz, rechazó la invitación del presidente Evo Morales a instalar una mesa de diálogo para resolver la convulsión social que vive el país desde las elecciones generles. El jefe de Estado convocó a los partidos de oposición que obtuvieron asambleístas en los comicios a participar de un diálogo con «agenda abierta» para pacificar el país.

«No vamos a participar en ese diálogo. Este no es un problema solo de partidos, no es solo un conflicto entre políticos. Hay una ciudadanía movilizada que clama por nuevas elecciones y eso no se los puede obviar», indicó Ortiz.

El líder de BDN señaló la convocatoria de Morales no reúne las condiciones de un dialogo para darle una salida pacífica al país, cuando en sus mismas declaraciones llama a la confrontación. Indicó además que el mandatario no menciona las irregularidades del proceso electoral.

Los indicios de fraude desataron una convulsión social que derivó en la quema de seis tribunales electorales departamentales y un paro indefinido que hoy cumple 19 días en Santa Cruz y 18 en los demas departamentos del país.

Cabildos, mitines, vigilias, marchas, bloqueos y piquetes de huelga de hambre, entre otros fueron las manifestaciones que los ciudadanos realizaron para exigir la renuncia del presidente Evo Morales. La escalada de violencia que se registró desde el llamado del mandatario a «defender la democracia» dejó tres muertos y casi cuatrocientos heridos a nivel nacional.

Fuente: Unitel, Página Siete