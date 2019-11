Piñera pide a nuevos detectives combatir la «delincuencia sin límite» en que están involucrados el «narcotráfico y movimientos anárquicos»

Este jueves, el Presidente Sebastián Piñera participó en la ceremonia de graduación de 260 nuevos detectives de la Escuela de Investigaciones Policiales (PDI) a quienes llamó a “combatir la violencia y delincuencia sin límite en que también está involucrado al narcotráfico, movimientos anárquicos y muchos otros”.

“Estamos viviendo tiempos muy difíciles. La sociedad chilena necesita más que nunca los servicios de nuestras Fuerzas de Orden y Seguridad, la PDI y Carabineros de Chile. Por esa razón quiero que tengamos conciencia. Aquí no hay que dar espacio ni a la tibieza ni a la ambigüedad. Ni mucho menos a la debilidad”, expresó el Mandatario durante su discurso.

En esta línea, sostuvo que “estamos enfrentando un enemigo poderoso, implacable. Que no respeta a nada ni a nadie, que no respeta la vida de los seres humanos, que no respeta a nuestros héroes, como lo vimos con la degradación y ofensa de la estatua de Arturo Prat. Que no respeta nuestras infraestructuras más básicas como son el Metro o como nuestros hospitales. Un enemigo que actúa con una planificación profesional y una maldad sin límite“.

“La democracia, la sociedad, los chilenos, tenemos no solamente el deber, tenemos el derecho de defendernos de este poderoso e implacable enemigo. Con las armas que nos entrega la Constitución, ley y estado de derecho. Y por esa razón creo que hoy día necesitamos perfeccionar esas herramientas y esos instrumentos, para que nuestras fuerzas de orden y seguridad puedan proteger mejor a nuestros ciudadanos, puedan proteger mejor a nuestra sociedad”, continuó el Presidente.

Luego, el Mandatario reconoció que “la legislación que tenemos hoy para combatir a los encapuchados, a los vándalos, a los que hacen barricadas y obstaculizan el libre tránsito, no es suficiente”. “Requerimos leyes más severas para poder enfrentar con mayor eficacia a este implacable enemigo”, aseguró, aludiendo a los proyectos enviados al Congreso durante los últimos días.

Piñera también reconoció que el “Sistema Nacional de Inteligencia” tiene “grandes carencias” y que se “necesita modernizar a Carabineros”.

Antes de concluir su discurso, el Presidente dijo a los detective recién graduados: “Por eso, salen a desempeñar sus labores en un momento en que, quizá, la patria, la sociedad, los necesita más que nunca. A cumplir y a hacer cumplir la Constitución y las leyes como lo acaban de jurar. A combatir esa violencia criminal que hemos conocido los últimos días. Esa delincuencia sin límite en que también está involucrado el narcotráfico, movimientos anárquicos y muchos otros. Y siempre, y en todo momento, tienen que hacerlo en el marco de la ley, dentro del marco del respeto a los DD.HH. de todas las personas”.

Ayer en la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados, el ministro de la cartera, Alberto Espina, dijo que la situación de seguridad en el país es “extremadamente crítica” y que “aquí actúan grupos anarquistas coordinados, de forma sistemática, en conjunto con otros grupos de narcotraficantes”.