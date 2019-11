Sergio Choque nuevo presidente de Diputados, anuncia ley para replegar al Ejército a sus cuarteles

El diputado uninominal por El Alto Sergio Choque (MAS) fue elegido con 73 votos la madrugada de este jueves (02:24) como nuevo presidente de la Cámara de Diputados y anunció la elaboración de un proyecto de ley para ordenar que el Ejército boliviano retorne a los cuartales y deje a la Policía Boliviana la misión de preservar del orden público de manera pacífica.

“Debemos elaborar una ley de urgencia que haga que el Ejército que hoy está en las calles retorne a los cuartales; inmediatamente nos podremos a trabajar”, dijo en su discurso tras jurar en el cargo, en reemplazo del diputado Víctor Borda, quien renunció tras la quema de su casa y el secuestro de algunos familiares en medio de la revuelta popular en Potosí.

Choque anunció que la Asamblea Legislativa – que permanece bajo el control mayoritario del MAS – tiene toda la voluntad de pacificar el país, porque ya no quieren más muertos ni más heridos a consecuencia de los enfrentamientos entre grupos de manifestantes y las fuerzas del orden .

La bancada oficialista instaló sesión en horas de la noche a la cabeza de la diputada Susana Rivero en su calidad de primera vicepresidenta y sesionó sin la participación de la bancada opositora hasta pasada las 3 de la mañana porque se propuso completar la directiva, eligiendo a Henry Cabrera en lugar de Rivero.

A tiempo de ratificar que el presidente Evo Morales fue víctima de un golpe de estado, el nuevo presidente de Diputados dijo estar dispuesto a trabajar una agenda electoral concertada, aunque no precisó con qué sectores podría buscar los acuerdos respectivos.

Los diputados paceños aplaudieron la elección de Choque tomando en cuenta que proviene de la ciudad de El Alto y reivindicaron la trayectoria combativa de esa población, que en las últimas horas sigue protagonizando movilizaciones de protesta en rechazo a la nueva presidenta Jeanine Añez que viene de la bancada opositora de Unidad Demócrata.

Según datos de la Vicepresidencia del Estado, la trayectoria política de Choque nace como dirigente de la Federación de Juntas Vecinales y fue elegido por la circunscripción 12 de la ciudad de El Alto.

En la misma sesión, fue aprobada la renuncia de Susana Rivero al cargo de primera vicepresidenta de la Cámara de Diputados y aseguró que la carta de supuesta renuncia que circuló en las redes sociales “fue el montaje de una firma hecha en alguna computadora”.

Dijo que renunciaba al cargo en la directiva pero no a su mandato de diputada nacional. “Yo no abandono el barco jamás, me quedaré en mi curul. Estoy cediendo un lugar en la testera para que otro mi lugar pueda ayudar para solucionar lo que está viviendo el país en las calles”, manifestó la asambleísta por el departamento del Beni.

Fuente: erbol.com.bo