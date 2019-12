Alcaldía cruceña activará controles para evitar excesos en fiestas de Año Nuevo

Las fiestas no deben exceder las 3 de la madrugada, caso contrario los organizadores y dueños de locales serán multados económicamente. La comuna entregará permisos a las fiestas comerciales de Año Nuevo hasta mañana

Miguel Ángel Ruiz, jefe de Fiscalización y Expendio de Bebidas Alcohólicas, explicó este lunes que la Alcaldía realizará controles y operativos para evitar excesos en las fiestas comerciales de Año Nuevo.

De acuerdo con datos del funcionario municipal, de las 32 fiestas que son anunciadas en las redes sociales, solo 18 cuentan con la venia de la Alcaldía. Ante esta situación, el municipio aguarda que los organizadores puedan tramitar su oermiso para evitar contratiempos.

Recordó que los organizadores de fiestas comerciales tienen plazo hasta el mismo 31 de diciembre para gestionar su autorización, para ello deben demostrar un plan de seguridad.

Operativos

La autoridad aseguró que desde las 20:00 equipos de la Alcaldía estarán visitando todas las fiestas de Año Nuevo para verificar las autorizaciones correspondientes.

Por otra parte, Ruiz explicó que existe una ley (259) que establece que las fiestas comerciales de Año Nuevo no deben pasar las 3:00 de la madrugada, lo mismo aplica para los boliches y locales de expendio de bebidas alcohólicas.

“Si encontramos locales abiertos después de las 3:00, la Alcaldía no va a cerrar ninguno para evitar problemas con la gente que puede reaccionar mal por el calor de los tragos, únicamente iremos a dejarle la multa (2.000 UFV) al dueño del local por exceder el horario establecido”, indicó Ruiz.

Fiestas particulares

Con respecto a las fiestas particulares sin fines de lucro que organizan familias en sus hogares, Ruiz aclaró que estas no requieren de una autorización de la Alcaldía; sin embargo, recomendó no exceder con el volumen de la música para no perturbar la tranquilidad de los vecinos.