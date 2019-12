Charlize Theron pide que se dirijan a su hija Jackson como a una niña

Charlize Theron con su hija Jackson y su madre, Gerda Martiz, que sostiene en brazos a la otra hija de la actriz, August, en Los Ángeles a principios de este mes. GTRESONLINE

La actriz explica en una entrevista su incomodidad con tener que fingir que tenía un hijo varón, sexo con el que había nacido su hija mayor

La actriz Charlize Theron desveló a principios de este año en una entrevista con el diario Teh Daily Mail que su hija Jackson, de siete años, es transgénero. Durante varios años los tabloides de Hollywood han seguido desconcertados y a veces no ajenos a la crítica la relación de la actriz con su entonces hijo Jackson, a quien adoptó en 2012 y a quien los fotógrafos han captado en numerosas ocasiones junto a su madre con faldas o vestidos. Una actitud que despertó la polémica, la crítica e incluso llegó a cuestionar la capacidad de Charlize Theron como madre.

En 2016, por ejemplo, se vio a Jackson, a quien le gustaba la película Frozen –tenía entonces 4 años–, con un disfraz de Elsa, uno de los personajes del filme de Disney, con peluca y vestido, mientras paseaba al lado de su madre por la calle. Brian Williams, un conocido locutor de radio, agitó la polémica publicando un mensaje en su cuenta de Twitter, que borró horas después, en el que decía: “¿Cómo puede ser legal que Charlize Theron deje que su hijo lleve vestido y peluca?”.

Tras la publicación, muchos usuarios de las redes sociales comenzaron a cuestionar la sexualidad de Jackson. Para algunos internautas el hecho de que la actriz permitiera que se vistiera de esa forma es un acto que fomenta la homosexualidad y, además, racista. Otros defendían la libertad de Theron de permitir que Jackson se vistiera como quisiera. La intérprete zanjó la cuestión con sus declaraciones a la publicación británica un año después: «Sí, yo también pensaba que era un niño. Hasta que con 3 años me miró y dijo: ‘¡No soy un niño!».

La actriz, muy celosa de la intimidad de sus dos hijas, Jackson y August —a quien también adoptó en 2015— ha desvelado ahora algunos detalles sobre cómo ha afrontado su familia este tema en una entrevista con el sitio web LGBTQ de Estados Unidos Pride Source. Así, explica que fingir que tenía un hijo en las entrevistas estaba molestando a Jackson. Por eso decidió que debía hacer público que su hija era transgénero y que quería que se la conociera como a una niña y no como a un niño.

Charlize Theron con Jackson, izquierda, y August en Beverly Hills en octubre de 2016.

Theron reconoce que el viaje transgénero de su hija Jackson sigue siendo un «territorio bastante nuevo para la familia». Una declaración con la que contestó a la pregunta de si tener una hija así influye en sus decisiones cuando se trata de enfrentarse a los personajes LGTBI que ha interpretado en algunas de sus películas: «Este tema no se ha cuestionado aún entre nosotros y realmente no sé si se hará».

La actriz ha dejado claro que respeta la intimidad de la niña y no va a ir mucho más allá de defender lo que ella quiere ser ahora: «La historia de mi hija es realmente su historia y un día, si lo desea, será ella quien la contará». Theron se limita a ponerse en su papel y afirma: «Siento que, como su madre, para mí era importante hacerle saber al mundo que agradecería que usaran los pronombres correctos para ella», una afirmación que se refiere a que los medios seguían nombrando a su hija con los términos referidos al género masculino.

«A medida que Jackson crecía se hizo más difícil para nosotros que tanto la gente como la prensa se refiriera a ella con los pronombres y términos inadecuados», explica la actriz. Eso «hirió sus sentimientos», continúa. «Yo no quiero ser esa madre y esa fue la razón por la que dije lo que dije hace un tiempo», afirmó, en referencia a sus declaraciones sobre la transexualidad de Jackson.

«No he hablado de este tema desde entonces. El resto es privado y es la historia de mi hija y dependerá de ella decidir si quiere compartirla», ha declarado la intérprete. Durante la entrevista también se le pregunta sobre en qué momento de su carrera se dio cuenta de que tenía seguidores LGTBI y su respuesta también es reveladora: «Nunca he pensado en eso. Trato de vivir mi vida sin compartimentar a las personas. Soy muy consciente de que eso se hace y creo que la forma de normalizar la situación es no hablar de esto de una forma tan cerrada».