Denuncian que jugadores de Independiente eran parte red de apuestas

«Apostaban tiros de esquina, apostaban quién hacía el primer gol antes de los 20 minutos, apostaban tarjetas rojas, tarjetas amarillas, apostaban todo. Se llevaron más de 30 mil dólares”, denunció Manuel Grass, integrante de la comisión técnica del club Independiente de Sucre. El directivo declaró que un grupo de siete futbolistas ganó ese dinero por ser parte de una rede de apuestas en el torneo de la Copa Simón Bolívar de este año.

Según Grass, los dirigentes del club capitalino conocieron de ese hecho irregular a la conclusión de su participación en el certamen y luego de que los involucrados dejaron la ciudad.

«Apostaban tiros de esquina, apostaban quién hacía el primer gol antes de los 20 minutos, apostaban tarjetas rojas, tarjetas amarillas, apostaban todo. Se llevaron más de 30 mil dólares, esa es la información que me dan esos dos jugadores que estuvieron metidos en esa apuesta», resaltó Grass.

El dirigente contó a los periodistas de Sucre que dos jugadores llegaron a su casa, antes de irse, para contar todo lo sucedido. Había pagos incluso en cerveza. Los nombres de los implicados se mantienen en reserva, sólo se mencionó que hubo futbolistas extranjeros envueltos en este escándalo.

«Me duele mucho no poder hacer nada, no poder demandarlos ante la justicia deportiva para que estos jugadores no puedan ir a ningún club a seguir haciendo daño. No puedo, porque no tengo pruebas, sólo declaración de estos dos jugadores que vinieron a mi casa a contarme», reforzó Grass.

El presidente del club, Jenny Montaño, se lamentó por la situación. «Se fueron, no pudimos hablar con ellos, sólo con los dos que nos avisaron que tengo entendido que los compañeros de equipo se dieron cuenta, tampoco podían creer y se dieron cuenta al último», dijo el directivo.

Esta denuncia fue realizada la noche del miércoles en ocasión de la presentación del informe económico y administrativo de gestión que hizo la directiva de Independiente en oficinas del Círculo de Periodistas Deportivos de Sucre. Independiente se ubicó en el cuarto ludgar del Grupo C, entre ocho participantes de la zona sur (Potosí, Chuquisaca y Tarija), con 25 puntos y a cuatro de los clasificados, Real Tomayapo y Stormers San Lorenzo (APG).

