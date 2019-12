Embajador de Bolivia en la OEA: No rompemos relaciones con España “pero exigimos explicaciones y responsabilidades al Gobierno”

El embajador de Bolivia en la OEA exige «explicaciones y responsabilidades» al Gobierno español

«No vamos a romper relaciones con España pero exigimos explicaciones y responsabilidades al Gobierno», ha afirmado

A Jaime Aparicio Otero, embajador de Bolivia ante la OEA, le resulta «insólito, inexplicable. Muy graves», los sucesos en la Embajada de México en Bolivia, con varios GEO encapuchados. Dicho esto, asegura: «No está en consideración una ruptura de relaciones con España pero Bolivia exige explicaciones y responsabilidades». La cuestión, añade, «es que veo muy difícil que el Gobierno de Pedro Sánchez pueda ofrecer alguna convincente aunque habrá que esperar al informe de la misión oficial que viaja a La Paz».

Aparicio, como el Gobierno de Jeanine Añez, no acepta que fuera una «visita protocolar», la que realizaron la encargada de negocios, Cristina Borreguero y el Consul, Alvaro Fernández, a la legación diplomática mexicana. El embajador insiste en que «los hechos reales, son los que son» y añade: «hay protocolos de seguridad para el cuerpo diplomático muy claros. En ningún caso, los agentes van con el rostro tapado. Por el contrario, deben ir con él descubierto para poder ser identificados y que se les permita circular libremente».

«Lo habitual –observa en conversación telefónica- es que sean efectivos de la Guardia Civil o de la Policía Nacional los que se ocupen de la custodia de los diplomáticos. Las fuerzas especiales tienen otras funciones, de alto riesgo, como vimos en el rescate de la isla Perejil o en zonas como Líbano».

En Washington la noticia del incidente corrió como la pólvora en medio de un estado de confusión y desconcierto. Para Aparicio es inevitable, «sospechar que (los GEO) pretendían sacar a Juan Ramón Quintana (ex ministro de la Presidencia de Evo Morales) de la embajada, un hombre acusado de sedición y terrorismo», advierte. «Quizás -puntualiza- en el maletero del coche, oculto tras un pasamontañas… No lo sé y es posible que nunca sepamos la verdad». Pero, «resulta sorprendente que el operativo termine siendo un fracaso porque los vecinos lo descubren y expulsan a los encapuchados y a los dos vehículos con placa diplomática».

Según su interpretación de los hechos, la presunta operación de rescate se habría producido, «a solicitud del Gobierno de López Obrador» y con la gestión entre bambalinas, «de Podemos y de esa izquierda latinoamericana que no tolera que Bolivia (tras la caída en noviembre de Evo Morales) se les escapara de las manos». El embajador desarrolla su tesis, «hay una relación y coordinación internacional de la izquierda que involucra a los regímenes de Venezuela y sus aliados. En ese contexto –añade- el ex presidente José Luis Rodríguez Zapatero fue el primero en atacar a Bolivia después de que se descubriera el fraude en las elecciones» de octubre. Los antecedentes le llevan a asegurar que «Podemos no es ajeno a las turbulencias en Sudamérica. Asesora a los gobiernos del socialismo siglo XXI y participó de la redacción de la Constitución de Evo Morales con su idea de Plurinacionalidad» que ahora se extiende en España.

Jaime Aparicio no tiene dudas de que lo que considera un plan organizado, tenía como «objetivo desestabilizar Bolivia. Duele que España se haya prestado a esto. Con la UE deberían apoyarnos con misiones para que garantizar elecciones transparentes, libres y no colaborar a desestabilizar el país». En este escenrio, recuerda, «estuvimos 21 días con protestas en todo el territorio boliviano. Los jóvenes tuvieron una participación extraordinaria para denunciar el fraude en las urnas, después ratificado por la OEA y la Unión Europea. Fue duro, muy duro pero parecería que esta parte se borró de la historia y se impuso, falsamente, la narrativa del golpe de Estado». Aparicio insiste en un «sentimiento de impotencia» y recurre a una cita ajena donde se ilustra con un ejemplo, «es como la mujer violada a la que nadie escucha. Sólo se escucha al violador. Así nos sentimos».

abc.es / España / Carmen de Carlos

