Google compra el estudio de juegos Typhoon Studios

Google quiere entrar fuerte en el mundo de loe videojuegos para llevar su plataforma Stadia a lo más alto, pero para ello necesita invertir comprando estudios prestigiosos o que muestren un potencial importante.

Eso es lo que acaba de hacer ahora, comprando Typhoon Studios, con sede en Montreal.

El joven estudio cuenta solo con 26 empleados y aún no ha lanzado su primer título después de haber sido fundado hace casi tres años, pero su próximo juego Journey to the Savage Planet se lanzará a fines de enero. El título se está desarrollando para «múltiples plataformas», por lo que seguramente tendremos a Stadia entre ellas.

El estudio se unirá al equipo de Stadia en Canadá dirigido por el ex ejecutivo de Ubisoft Sébastien Puel. Google ya ha afirmado que construirá varios estudios propios para lanzar contenido en la plataforma, una tarea que no es nada sencilla si tenemos en cuenta que no solo depende de juegos de alta calidad, también depende de conexiones a Internet de alta velocidad, cero latencia y requisitos diversos que pocas ciudades en el mundo tienen.

Google informó que tiene un plan que incluye la construcción de algunos estudios propios diferentes y también la creación de la organización editorial para enviar contenido exclusivo creado por desarrolladores independientes y otros socios externos. Typhoon será otro ladrillo para este gran muro.

Fuente:https://wwwhatsnew.com