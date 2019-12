“La gente que está allá con Evo es gente que ha hecho daño al MAS”

Era senadora desde 2014, pero sólo saltó a la arena pública el 14 de noviembre cuando se convirtió en Presidenta del Senado. Desde entonces Eva Copa ha optado por la pacificación del país. En esta entrevista con Página Siete revela que internamente existió un grupo privilegiado que relegó a los sectores sociales, dice que los candidatos se elegirán en Bolivia y que el MAS IPSP es de las organizaciones sociales, no de Evo Morales.

¿En qué momento de la crisis visualiza que sería protagonista del momento y que rompería con el ala radical de su partido?

La crisis que ha vivido nuestro país en noviembre ha sido una de las crisis que jamás he pensado que iba a tocarme asumir. No se podía permitir más muertos en el país y sobre todo en la ciudad de la cual yo vengo, había que poner el hombro, levantarse y seguir caminando para que esto pueda parar. Le agradezco mucho a mi bancada por darme la oportunidad y haber confiado en mí para poder llevar adelante la Cámara Alta.

¿Cuál ha sido la influencia que ejercieron los mediadores para que usted adoptara una posición concertadora?

Nosotros habíamos decidido tomar estas decisiones por el país. En ese momento, yo no conocía lo que era el cuerpo diplomático, pero el hecho de que la Unión Europea, Naciones Unidas, la Iglesia Católica, la Embajada de España hayan acompañado este proceso de diálogo me ha fortalecido en tomar decisiones y me ha ayudado mucho a despejar algunas dudas.

¿Usted sufrió presiones de parte de la gente que respalda a Evo? ¿Por qué se produjo esta situación?

Pienso que pasa porque ha habido durante todo este tiempo un grupo privilegiado que siempre estaba en la vocería, en las comisiones relevantes, pero el tiempo cambió. Ahora otros somos los actores políticos que hemos asumido estas carteras en momentos muy difíciles, pensando en el país y no en intereses. Esto hace que discrepemos criterios. Yo respeto mucho a Adriana en su posición, pero espero que ella respete la mía también. Lo que ha habido con ella han sido conflictos administrativos por parte del personal que me dejó.

¿A qué apuntaban? ¿A que vuelva Evo? ¿A que no se convoque a elecciones?

Ellos tienen una posición, supuestamente son disciplinados en el tema orgánico, pero habría que preguntarles de qué organización vienen para decir orgánicos. Sería importante también respetar las decisiones que cada uno tiene. El presidente Evo renunció, salió del país porque no quería más muertos, también supongo que por proteger su vida, se lo respeta. Yo personalmente estoy muy agradecida con él, porque él ha tenido la voluntad de que las mujeres, los jóvenes y otros estratos estemos en la Asamblea, y lo vamos a tener muy presente, pero esto dejó al país con un vacío de poder.

¿Ha recibido amenazas, presiones de parte de alguna gente del MAS?

Siempre va a haber eso. En los últimos días he visto que las redes sociales han crecido en torno a fotos que tengo con Murillo, con Barral, o con otros personajes de la oposición. No tengo nada que esconder, siempre he sido una mujer con valores. Soy aymara y los aymaras no tenemos miedo a nada, nunca hemos robado ni hemos mentido, me puedo sacar fotos con los que quiera, además que yo, al asumir la Presidencia del Senado tengo temas institucionales que tratar con el Ejecutivo, como la muerte de Jonathan Quispe. Creo que son personajes que al estar, no sé, caducos y aislados de la palestra política buscan mecanismos para salir y poder ser candidatos. Es lo más bajo que se puede caer.

¿Cree que hubo rasgos de racismo dentro del MAS contra los indígenas?

Es el pueblo el que va a juzgar… Yo nunca he visto un asambleísta indígena que ocupe la Comisión de Constitución o Justicia plural. Ahora los indígenas estamos muy bien preparados académicamente, profesionalmente. Ética sobre todo es lo que nosotros tenemos.

Lo concreto es que nunca supimos de Eva Copa hasta que Evo se fue. ¿Qué significa eso dentro del MAS?

Hemos quedado los que hemos dado la cara por el MAS en momentos difíciles. No nos sentimos avergonzados de ser masistas, nunca vamos a negar nuestro origen. Pero lamentablemente no se nos ha dado la oportunidad en diferentes circunstancias, pues ya había voceros designados, ya había gente que tenía que estar ahí.

Evo está haciendo una reunión en Buenos Aires. ¿Usted irá?

No, yo no voy a ir porque yo sí soy orgánica, son mis bases las que han definido que no asistamos. La gente que está allá con el hermano Evo es gente que ha hecho daño al MAS. Por decisiones erróneas de esta gente hemos terminado de esta manera. Ellos han definido no ir porque los candidatos se van a elegir en Bolivia, desde nuestras bases, en consenso.

Su nombre suena para el binomio presidencial. ¿Estaría dispuesta a asumir esa responsabilidad?

Yo en estos momentos tengo dos tareas que son sumamente complicadas en nuestro país, uno que ya se ha dado que es las elecciones y la selección de vocales, y ahora estamos con la selección de defensor del Pueblo, que es prioridad para nosotros. Se va a elegir defensor del Pueblo cuando volvamos del receso para que aprobemos el reglamento y lancemos la convocatoria. Posterior a eso, serán las bases las que definan, yo no puedo autonombrarme; además, serán ellos los que evalúen el trabajo que hemos realizado y definan.

¿Cuánto pesará Evo en la decisión final?

El hermano Evo tiene una gran presencia a nivel nacional, pero serán nuestros dirigentes los que vayan a definir, los candidatos serán elegidos desde nuestras bases y con consentimiento de nuestras organizaciones.

¿Cómo cree que quedará el MAS después de este proceso, tomando en cuenta que ya hay corrientes y hasta proclamaciones de candidatos?

Al ser un partido tan grande, hace que tengamos una diversidad de candidatos. Esto nos va a fortalecer de una u otra manera porque ya vamos a saber qué cuadros tenemos para que saquen adelante al MAS.

Eso siempre que el instrumento político sea de los sectores y no del caudillo. ¿Usted qué diría, de quién es el instrumento político?

El MAS IPSP pertenece a las organizaciones sociales, a los diferentes sectores que han sido relegados desde hace mucho tiempo y no se puede desmerecer la voluntad que ha tenido el hermano Evo de darle su lugar en diferentes sectores y lugares, pero esto pasa porque nosotros tengamos una posición más concertadora.

¿Qué opina de las precandidaturas de Luis Arce, David Choquehuanca y Andrónico Rodríguez?

Luis Arce ha sido fundamental en torno a la clase media, por haber tenido un papel importante siendo ministro de Economía. Andrónico es un personaje joven, fresco, que siempre ha estado en la dirigencia del trópico, y David Choquehuanca es un indígena como nosotros, siempre ha sido identificado con el departamento de La Paz y las 20 provincias en su papel de canciller. Serán ellos los que evalúen estos personajes. Creo que es importante tener un binomio concertador que vaya a unirnos al MAS.

¿No cree que también debería ser un binomio que una a los bolivianos, después de la gran fractura que se ha producido?

Pienso que pasa por curar las heridas que hemos tenido entre bolivianos. El objetivo de nosotros como MAS es buscar gente concertadora, que vaya a ayudar a sanar estas heridas y no confrontarnos.

El pedido del MAS es que se apruebe la Ley de Garantías para que Evo Morales no sea juzgado en la vía ordinaria. ¿Qué va a pasar con este tema?

La Ley de Garantías está siendo tratada en estos momentos en la Comisión de Constitución para que no tenga ningún vicio de nulidad. Esta ley pasa por dar garantías a nuestros dirigentes sociales y a todos los bolivianos y bolivianas. Además, el delito es intuito persona. Si alguien ha cometido alguna irregularidad, o ha ido en contra de las leyes, será sancionado como corresponde. Esta ley en ninguna parte menciona que vamos a encubrir, o que vamos a defender lo indefendible.

Por ejemplo, se le acusa a Evo de organizar el cerco a las ciudades en una conversación con el señor Yucra. ¿Qué opina de eso?

Yo pienso que ese audio, que dicen que ya sido investigado y que es verídico, debería ser investigado por organismos internacionales para que tenga mayor credibilidad. Lo que menos quiere el país es vivir en incertidumbre y lo que menos queremos es hacer cacería de brujas, el que haya cometido delitos será sancionado como corresponde dentro del marco de la CPE.

¿Qué opina de la acción de jueces, fiscales y del Gobierno respecto a las decenas de personas del MAS que están siendo acusadas, juzgadas o están asiladas?

Es lamentable que en tan poco tiempo haya tantas órdenes de captura, demandas, cuando nuestro país está aún viviendo las secuelas de octubre y noviembre. Lo que nuestro país busca es respirar paz, reconciliarnos entre bolivianos, y esto no ayuda. Desde mi humilde opinión, el Gobierno que ingrese con el voto ciudadano debe ser el que tome las decisiones que tiene que tomar, que investigue a quienes tenga que investigar, nosotros no vamos a defender lo indefendible, pero lo que se está haciendo en estos momentos es caldear más los ánimos.

¿Hay ánimo revanchista de parte del Ejecutivo?

De algunos que son parte del Ejecutivo me parece que fuera así. En las mismas declaraciones que realizan en sus conferencias se nota un tono hostil, agresivo, de revanchismo. No podemos estar así, ambas partes debemos deponer posiciones.

¿Qué opina de la acción de México respeto a su embajada?

Me parece importante que Cancillería convoque a la embajadora de México para poder limar asperezas. No podemos estar con este tipo de situaciones porque para nosotros es importante tener relaciones internacionales con otros países, me parece que estamos queriendo ir a otros extremos. Pienso que el diálogo puede solucionar.

Pero el que está ahí es Quintana. ¿Qué cree que debería hacer el exministro? ¿Entregarse?

Es una decisión personal que él tiene que tomar, tiene que hacerlo pensando en su país. El hecho de que él esté allá no hace que nosotros tengamos que romper relaciones internacionales con otro país.

¿Qué va a pasar con las víctimas de Senkata y Sacaba? Hasta ahora no les han dado una indemnización.

Lo que nosotros hemos solicitado dentro de la Ley de Garantías es que se pueda dar un bono vitalicio a las personas de Senkata y Sacaba. Por eso hemos enviado la ley a la Comisión de Constitución y está en consulta al Ministerio de Economía para ver si es sostenible. Pero, esto no pasa sólo por dar un bono vitalicio o un ítem de inamovilidad, pasa por dar con los autores intelectuales de este hecho, dar con las personas que han agitado en su momento, dar con las personas que han atentado contra otros bolivianos.

Se dice que la gente que ha actuado en El Alto no era de El Alto. ¿Qué información tiene al respecto?

Lo que nosotros hemos escuchado en prensa es que no eran vecinos alteños, era otro tipo de gente, vándalos que estaban ahí y que han aprovechado la situación, por eso solicitamos al Ministerio Público que esta investigación se pueda acelerar y dar con los autores.

¿Y cuál es su opinión del accionar de las FFAA?

Creo que es cuestionable, no puedes ir contra tu pueblo. Puedo tal vez mal juzgarlos en cuanto a la estrategia que han tomado, pero somos bolivianos, y entre bolivianos no podemos actuar de esa manera. Insisto, no vamos a claudicar hasta dar con los autores intelectuales de este hecho. Personalmente me ha parecido muy drástica la situación de que entren las FFAA de una forma tan agresiva, estoy de acuerdo que esta planta de Senkata pueda ser militarizada y resguardada, pero también está la seguridad de los hermanos alteños que están ahí.

¿Cómo ve su futuro político?

Para mí es importante estar con mi familia, que los he descuidado mucho tiempo. Serán mis bases, será el de arriba (Dios) el que diga dónde tengo que llegar y por qué tengo que estar ahí.

¿Qué quisiera para sus hijos?

Que vivan en un país libre, un país tolerante, donde todos tengamos derecho a pensar como queramos en el marco del respeto, un país con valores.

¿Qué opina con este repentino protagonismo de las mujeres en la política?

Estoy contentísima, satisfecha, siempre he soñado con que las mujeres estemos ahí dando la cara, porque siempre nos han visto como que la mujer tiene los hijos, la casa, la cocina, lavar, recoger, llevarlos a la escuela, pero hemos demostrado que las mujeres podemos estar en estos cargos, podemos sobrellevar la situación sin descuidar nuestros errores.

¿Qué opina de la labor de la presidenta Añez?

Creo que Jeanine está ahí porque ha habido un vacío. Soy mujer, ella es mujer, entre mujeres no podemos estar criticándonos.

Página Siete / Mery Vaca / La Paz