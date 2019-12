Lampe atajará en Always Ready en la Copa Sudamericana

martes, 24 de diciembre de 2019 · 12:06

Fuente: paginasiete.bo

Página Siete Digital

Always Ready revoluciona el mercado de pases en la recta final del 2020. Faltan detalles contractuales con el club Huachipato de Chile para realizar el anuncio oficial de la llegada del portero Carlos Lampe para la temporada 2020.

Los derechos deportivos de Lampe pertenecen al club chileno que lo prestó esta temporada a San José, sin embargo debido a que los orureños tenían problemas económicos con la FIFA, no pudieron habilitar al jugador para la segunda parte del año.

El nuevo técnico de Always Ready, Eduardo Villegas, admitió las gestiones con el arquero y sostuvo que, “esperemos que las negociaciones concluyan , la directiva está realizando muchas gestiones”.

Al margen de Lampe, los millonarios ya aseguraron la presencia de Javier Sanguinetti, Edemir Rodríguez y Jordy candia.

Pero Always no sólo va tras los pasos de Lampe, en las últimas horas se hizo una oferta al volante argentino Lucas Mugni, ex Oriente Petrolero; además el vicepresidente Andrés Costa dijo que, «Nosotros hemos conversado con el representante del argentino Hernan Barcos, le hicimos una oferta y estamos esperando la respuesta del jugador».