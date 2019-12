Murillo a cocaleros: No habrá elecciones en Chapare si no permiten presencia del Estado y vigencia de la ley

El ministro de Gobierno, Arturo Murillo, advirtió hoy a los cocaleros del trópico de Cochabamba, que no habrá elecciones en esa región si la mantienen en condición de “republiqueta” rehén del narcoterrorismo. No es posible que mantengan al Chapare cercado, controlado y no permitan el ingreso de la Policía, de las FFAA ni de las instituciones del Estado, en esas condiciones no se puede llevar a cabo elecciones en una región, donde no existe garantias para los operadores de justicia ni para los miembros del órgano electoral, puntualizó.

Murillo dijo que hasta ahora el Gobierno no ha querido tomar acciones de fuerza y ha buscado el diálogo y el entendimiento con los pobladores del Chapare y sus dirigentes del MAS que defienden al expresidente Morales, pero al parecer, éstos responden a intereses oscuros ligados al narcoterrorismo que impera en la zona y por esta razón mantienen posiciones intransigentes.

El ministro insistió en llamar a la reflexión a los dirigentes de los cocaleros, «no se dejen manipular por el narcoterrorismo», ustedes no son delincuentes y actúen con responsabilidad ante el país, afirmó. (eju.tv / L.M.)

