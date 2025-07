Hombre estuvo preso 2 años por una denuncia falsa de su expareja, «yo esperaba que él vuelva conmigo»

Hoy La Casa del Hombre, realizará una marcha buscando la abrogación de la ley 348.

Dalton Palomares cumplió una condena de dos años por un hecho que no cometió. Fue acusado falsamente por su expareja, Beatriz Flores, quien reconoció que exageró la denuncia con la esperanza de que él volviera con ella.

La acusación surgió por recomendación de una vecina, que le sugirió inflar los hechos para que lo detuvieran por unas horas, sin embargo, el caso derivó en una sentencia que lo llevó a prisión por dos años.

Flores, quien estaba embarazada al momento de presentar la denuncia, afirmó que lo culpó de unas agresiones físicas que, en realidad, se debieron a una caída que sufrió en su domicilio. “Dije que él me había pegado, pero todo eso es mentira”, confesó. Durante el proceso judicial, la mujer declaró en reiteradas ocasiones que Dalton era inocente y que los golpes se los había provocado ella misma.

A pesar de estas declaraciones, el proceso judicial continuó y Palomares fue condenado. «Yo no vengo a hacer nada en contra de ella, solo quiero que esto se vea, que la ley no es justa, cómo voy a pasar 2 años en la cárcel, con una sentencia, siendo que la víctima declaró 3 veces que yo no le hice nada» señaló en una entrevista en DTV.

Hoy, lejos de buscar represalias, Palomares asegura que no guarda rencor. Solo espera que su expareja reciba atención psicológica y que su caso sirva para evidenciar las fallas en la aplicación de la Ley 348.

Por su parte, Paolo Mojica, presidente de La Casa del Hombre, denunció que el 60% de las personas privadas de libertad se encuentran a causa de esta Ley, la cual “ha generado corrupción y abusos”, por lo que pidió su abrogación. Anunció además una marcha este martes a las 17:00 en la plaza del cementerio, para exigir reformas urgentes.