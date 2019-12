Pumari perfila pactos con figuras nuevas para lanzar su candidatura

Marco Antonio Pumari estaba en La Paz cuando escuchó el audio que se filtró y en el que se lo escucha hablando de dinero y cargos públicos con Luis Fernando Camacho. Se siente decepcionado del excívico cruceño por “montar” y “editar” la grabación y habló del inicio de la “guerra sucia” antes de las elecciones. El cívico potosino tiene el respaldo de su sector para oficializar su candidatura y Pumari se abrió a dialogar con Carlos Mesa para llegar a consensos. Mientras, Camacho oficializó que el potosino le pidió dinero para cerrar el tema de postulaciones.

Ayer se filtró un audio en el que se escucha una charla entre Camacho y Pumari. En la grabación el cívico potosino habla de $us 250.000 en la negociación. El cruceño le reprocha y luego Pumari supuestamente le solicita que gestione las gerencias de las aduanas de Oruro y Potosí para que sean administradas por representantes del Comité Cívico Potosinista (Comcipo).

Sobre este audio, difundido por el portal digital Detrás de la Verdad, el líder de Comcipo admitió que es su voz la que se escucha en la grabación, pero recalcó que no exigió dinero a cambio de su candidatura y que no sugirió un cuoteo en las aduanas de Potosí y Oruro. Pumari acotó que el monto mencionado iba a ser ejecutado en la logística de campaña, en caso de que hubiera aceptado ser el acompañante de Camacho.

Siga las noticias de eju.tv por Telegram y/o Facebook

Más allá, Pumari dijo que esta filtración es el inicio de una “guerra sucia” y que se siente decepcionado por haber compartido momentos de lucha con alguien que ahora lo desprestigia. Lo hizo en referencia a Camacho.

“La guerra sucia ya empezó antes de las elecciones, ni siquiera hay convocatoria a elecciones y ya le tienen miedo a Marco Pumari, eso es lo que pasa en este momento. No voy a ingresar a ese juego, pero la guerra sucia ya ha empezado”, se refirió Pumari ayer en la zona sur de La Paz, luego de recibir un reconocimiento de un barrio de ese sector paceño.

Llegar a consensos

El cívico potosino insistió en que seguirá buscando consensos para oficializar su candidatura y detalló que su postulación puede ser a la presidencia o vicepresidencia. Sobre Camacho, dijo que se siente decepcionado por la forma en que filtró la grabación y porque lo consideró un socio en la lucha “por la recuperación de la democracia”.

Sobre el audio, Pumari explicó, en una entrevista con el diario El Potosí, que es su voz la que se escucha en la grabación, pero recalcó que el audio fue “editado” y que no pidió los $us 250.000 como forma de aceptar su candidatura a la Vicepresidencia.

“Ellos (gente de Camacho) me hablan de un financiamiento, o él o la persona me habla de un financiamiento, que supuestamente estaría ya presupuestado para lo que va a ser la campaña que se iniciaría si en todo caso yo aceptaba la vicepresidencia conjuntamente con Luis Fernando Camacho. O sea, es la palabra logística para encarar una posible campaña si íbamos juntos”, destacó Pumari.

Luego, el dirigente insistió que “ese audio está preparado, es una trampa” y rechazó que haya sido filtrado por alguien de su entorno, ya que, a esa reunión, el 3 de diciembre, fue con una sola persona cercana a él. Después, Pumari reveló que Camacho, antes de esa cita, le quiso obligar a firmar una carta para que sea su acompañante a la Vicepresidencia.

“Claramente han pretendido hacernos firmar un documento que garantice que yo sea vicepresidente; no lo dicen, no lo dicen ahí. ¿Por qué me querían obligar en ese momento a firmar a como dé lugar un documento?”, cuestionó el líder cívico potosino.

Sobre el tema, Camacho, mediante un comunicado, aseguró que Pumari le pidió dinero y las gerencias de las aduanas de Potosí y Oruro en medio de la negociación de candidaturas. El excívico, además, recalcó que el audio no fue filtrado por él y que esa reunión fue el 1 de diciembre, día en el que asistieron al estadio cruceño Ramón “Tahuichi” Aguilera a recibir un reconocimiento.

“Su pedido de los $us 250.000 y las dos aduanas (Oruro y Potosí) fue hecho en una reunión anterior, el domingo 1 de diciembre, por lo que me podría haber evitado toda una semana de ataques y mentiras que tuve que soportar por caballerosidad y respeto a una conversación privada, aunque por demás repugnante”, remarcó Camacho.

El exlíder cívico apuntó a una persona del entorno de Pumari de haber registrado la reunión y dijo que prefiere que sea el potosino quien dé el nombre del aludido.

Camacho y Pumari se unieron en el conflicto post electoral que terminó obligando a la renuncia de Evo Morales. Camacho, entonces presidente del Comité Cívico pro Santa Cruz, y Pumari, líder de Comcipo, se unieron en La Paz días antes de la dimisión de Morales. Antes, en sus regiones, lideraron paros cívicos y bloqueos.

Camacho y Pumari perdieron el contacto hace cinco días. El líder cruceño desveló el sábado que su “amigo” potosino busca ser candidato a la presidencia, la misma intención que tiene Camacho. El expresidente del comité cívico dijo que Pumari sabía, desde el pasado martes, la intención de ir por separado a los comicios del siguiente año. Además, el fin de semana, antes de partir a Estados Unidos y de que se filtre el audio, pidió que sea el potosino quien explique el por qué se rompió la alianza entre ambos cívicos.

“Yo le expresé a Marco que la decisión fue mía, la decisión no fue de Marco, esa es la verdad. Se dice la verdad y he sido yo la persona que decidió no ir con Marco, yo espero que él tenga la grandeza de decir el motivo por el cual se le dijo no”, detalló Camacho.

El camino de Pumari

En la carrera electoral, Pumari va con calma y dijo que no es “prioridad” lanzar por ahora su candidatura. Ayer inició su visita a La Paz, con el fin de lograr consensos y tratar de sumar aliados para conformar una estructura política. Descartó alianzas con el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) y el Movimiento Al Socialismo (MAS), como también con el candidato Chi Hyun Chung, quien no tiene organización tras el rechazo del Partido Demócrata Cristiano (PDC). Sin embargo, se abrió a dialogar con Carlos Mesa, de Comunidad Ciudadana (CC), y con el mismo Camacho.

“Tenemos que hacer una lectura cabal. El consenso debemos lograrlo todas las instituciones, el pueblo y los líderes. El partido político solo es un instrumento, pero es necesario (…). El MNR no está en mis planes por lo que sucedió en El Alto (en 2003). El MAS también está descartado de entrada y ojalá no participen de estas elecciones, pero si van no hay miedo. En este momento es necesario hablar con Carlos Mesa, porque es necesario para generar consensos”, destacó Pumari.

El directorio de Comcipo avala la candidatura de Pumari. El vicepresidente de esa entidad potosina, Juan Carlos Manuel, recalcó que se buscará consensos para lograr un “frente fuerte”, pero admitió que los políticos no estarán en primera línea.

Ayer, Pumari visitó la zona sur de La Paz y la ciudad de El Alto. Por la tarde se reunió con dirigentes de la Asociación Departamental de Productores de la Hoja de Coca (Adepcoca) para llegar a esos consensos que habló.

EL DEBER / Iván Paredes – La Paz

Nota relacionada: Se acabó