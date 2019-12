Wilster cuenta con un mejor rol de partidos hasta el final

Marco Mejía / La Paz

Wilstermann tiene mejor fixture que Bolívar y The Strongest para las restantes siete fechas que le faltan al campeonato Clausura de la División Profesional. Además, si se le presenta algún percance y Bolívar aprovecha ese tropiezo, el rojo tiene la alternativa de hacer pesar su diferencia de puntos -cinco en el momento- con el Tigre para llegar a la fase de grupos de la Copa Libertadores de América.

Los rojos son líderes del certamen con 43 puntos acumulados, a un punto se encuentra la Academia en la segunda colocación (42) y tercero están los aurinegros con (38).

En tres semanas se disputarán siete fechas y ahí Wilstermann saca ventaja, ya que tiene cinco encuentros en el estadio Félix Capriles y sólo dos fuera de ese reducto. El panorama es similar para los celestes, pero como ya fueron campeones en el primer semestre, y si repiten título nuevamente, el premio de Bolivia 2 a la Copa Libertadores pasará al segundo, que por el rol de encuentros que resta puede recaer en el conjunto aviador.

Si bien es cierto que el fixture no saca campeones, lo que viene para The Strongest es sólo tres partidos en casa y cuatro salidas más al interior del país. Por la diferencia de puntos que existe entre los rojos y el Tigre, el equipo de Mauricio Soria no puede darse el lujo de perder unidades, tiene que ganar todo y esperar que los vallunos tropiecen para dar el gran salto en los juegos directos que le toca disputar en el torneo.

¿En qué fecha se producirá el desnivel?

Así como está diseñado el torneo, existen un par de partidos claves que pueden decidir muchas cosas, especialmente para The Strongest. La primera de esas jornadas decisivas será el domingo 15 de diciembre, cuando se midan Wilstermann y The Strongest en la capital valluna, en lo que se anticipa una final adelantada, ya que el ganador prácticamente daría un gran paso para acceder al “premio mayor” de los tres millones de dólares.

Cuatro días después se disputará el clásico paceño en el estadio Hernando Siles. Si el Tigre ganara en Cochabamba y haría lo propio con el rival de toda su vida, tendrá muchas posibilidades de seguir peleando por el título y en el peor de los casos permitir que Bolívar sea bicampeón, pero que a la vez ellos logren el segundo lugar para cumplir con su objetivo.

A tomar en cuenta que en el juego de probabilidades esta es una de las muchas que se pueden manejar, ya que al margen de esas fechas determinantes que mencionamos anteriormente, hay otros partidos que no podemos dejar a un lado, por ejemplo, el domingo se juega otro clásico nacional entre Wilstermann y San José, la siguiente semana los santos serán locales frente a Bolívar y The Strongest recibirá en el Siles a Oriente Petrolero.

Si bien es cierto que a estas alturas los tres equipos muestran una diferencia en juego al resto de sus adversarios, nadie puede asegurar que en el camino puedan ceder algunas unidades que podrían modificar la tabla de posiciones y quién dice que antes de Navidad podamos tener un nuevo campeón en el fútbol boliviano.

Fuente: paginasiete.bo