Wilstermann festeja su título 15 y el premio de los $us 3 millones

“Y ya lo ven, y ya lo ven, somos campeones otra vez”, fue el coro que se escuchó en el Félix Capriles cuando el árbitro paceño Luis Yrusta dio el pitazo final ayer en el partido entre Wilstermann y Oriente Petrolero.

Wilstermann hizo su tarea y venció por 3-1 a Oriente Petrolero, resultado con el que se aseguró el título y además consiguió el pase a la Copa Libertadores como Bolivia 2, con el que se aseguró el premio de tres millones de dólares por avanzar de manera directa a la fase de grupos.

El plantel aviador completa el Grupo C de la Copa Libertadores 2020, en el que se encuentran Peñarol (Uruguay), Colo Colo (Chile), Atlético Paranaense (Brasil).

“Es un premio más meritorio, porque nadie nos regaló nada. Somos justos campeones, porque todo se decidió en la cancha”, resumió el sentimiento de todo el plantel, el presidente del club Wilstermann, Gróver Vargas.

Siga las noticias de eju.tv por Telegram y/o Facebook

Partido

Wilstermann estaba a una victoria del título 15 y, consciente de ello, el equipo fue el que presionó más en busca de abrir el marcador lo antes posible, para después manejar con más tranquilidad el partido.

Pero aunque al frente tenían a un equipo casi en su totalidad conformado por juveniles, a los aviadores se les complicó ganar con facilidad.

El plantel albiverde, que incluso no tuvo al técnico Pablo Sánchez en el banquillo porque ya está de vacaciones y en su lugar dirigió el asistente técnico Ricardo de Alberto, se plantó muy bien defensivamente.

Oriente llegó a Cochabamba con la finalidad de robarle aunque sea un punto a Wilstermann, para así asegurar el cupo como Bolivia 3 a la Copa Sudamericana y evitar al brasileño Vasco da Gama, el rival de Bolivia 4.

Hasta el minuto 20 del partido, Oriente Petrolero cumplió su cometido, porque logró sacar todo balón que buscaba meterse en el arco protegido por David Moreno.

Pero tanto llegó el cántaro al agua que al final se rompió. Wilstermann abrió el marcador en el minuto 20 del primer tiempo, con el gol del capitán Edward Zenteno.

Un centro de Serginho fue empujado con un potente cabezazo al fondo de las redes por Zenteno, quien se elevó por entre la defensa refinera (1-0).

Después de ese tanto, Oriente recién despertó y adelantó líneas en busca del empate.

Durante los siguientes 20 minutos, Oriente Petrolero tuvo la posesión del balón, pero fue una posesión infructuosa porque no llegaron con claridad al arco de Arnaldo Giménez.

Un remate de Norberto Palmieri en el área, tras una serie de rebotes y que fue a dar a las manos de Arnaldo Giménez. Fue la única jugada con cierto riesgo de peligro para la visita en la primera fracción.

En los últimos pasajes del primer tiempo, Wilstermann intentó irse al descanso con un gol más para volver más tranquilo en el segundo tiempo, pero no lo consiguieron.

La segunda etapa pareció una fotocopia de la primera, ya que Wilstermann volvió a ser el dominador del cotejo hasta que consiguió el segundo tanto a los 34’ST.

Serginho fue quien generó fútbol por la banda izquierda, pero sus centros fueron desperdiciados por sus compañeros.

Fue así que en el minuto 34 Serginho recibió el balón tras un centro de Carlos Melgar, se metió entre los defensas y, en lugar de volver a mandar un centro, decidió rematar y sorprendió al golero David Moreno, que tan solo vio como el esférico se coló en su arco para el 2-0.

Wilstermann, después de ese tanto, trató de ampliar la ventaja, pero nuevamente los acercamientos al arco de Oriente no lograron la puntada final.

Fue así que Oriente volvió a tener el dominio del balón, pero esta vez sí lograron el descuento.

Tras un tiro libre, el balón fue mal despejado por la defensa de Wilstermann, el esférico quedó en los pies de Norberto Palmieri, quien remató a ras del piso, mas su disparo chocó en su compañero Ferddy Roca, que no dudo en mandar el esférico al fondo de las redes ante la tardía reacción no sólo de Ismael Benegas, sino también del golero Arnaldo Giménez, para el 2-1 (40’ST).

Parecía que nuevamente Wilstermann tendría que sufrir los últimos pasajes del encuentro, porque no logró el tercer tanto de la tranquilidad, hasta que llegó Esteban Orfano, quien puso los paños fríos el minuto 1 de adición.

Un balón recuperado en media cancha terminó en los pies de Esteban Orfano, quien dejó en el camino a la defensa de Oriente y decidió rematar al ángulo superior derecho de Moreno para el 3-1 final, resultado con el que el estadio completo reventó de alegría y hasta sus compañeros, que no estaban convocados, ingresaron a la cancha para festejar.

APUNTE

¿El título de Wilster está en riesgo?

Aunque la dirigencia de Wilster no quiera hablar al respecto, existe una remota posibilidad de que se tenga que jugar un tercer partido de definición por el título.

Para que esto suceda, la Federación Boliviana de Fútbol deberá decidir el descenso de Sport Boys por w.o., lo que llevará a aplicar el art. 40 del Codigo Disciplinario, que habla de la quita de puntos ganados en partidos ante Sport Boys. En este caso, habría un empate entre Wilster y el Tigre en la punta, por lo tanto, se jugaría un tercer cotejo en terreno neutral.

37_dep_3_lopezzzzzzzz.jpg Gilbert Álvarez (der.), en balón dividido. CARLOS LÓPEZ

SEPA MÁS

Álvarez se fue a casar a Santa Cruz

El delantero Gilbert Álvarez ya no volvió al campo de juego en el segundo tiempo del partido, porque debía irse a Santa Cruz para casarse. El jugador no fue parte de la premiación.

Atrapados en la cancha del Capriles

El deseo de los hinchas de querer colarse al festejo en la cancha impidió que las personas que querían salir de esa zona pudieran hacerlo, porque el único ingreso habilitado a duras penas fue controlado por seguridad privada.

Policía quiso sacar a jugadores del Wilster

La Policía pretendió sacar del borde de la cancha a los jugadores de Wilstermann que no fueron convocados al banquillo, luego del festejo con Esteban Orfano. Al final todos se calmaron y no pasó a mayores.

No hubo poleras de Campeón para todos

Las poleras de Campeón que se entregó al equipo y la dirigencia no alcanzaron para otros miembros del plantel como el cuerpo médico, utileros o personal de apoyo y logístico del cuadro aviador.

TABLA TORNEO CLAUSURA

EQUIPO PTS PJ PG PE PP GF GC DIF

1. Wilstermann 60 26 18 6 2 57 21 +36

2. The Strongest 57 26 17 6 3 72 27 +45

3. Bolívar 56 26 17 5 4 74 34 +40

4. San José 44 26 15 5 6 62 30 +32

5. Always Ready 44 26 13 5 8 54 40 +14

6. Oriente Petrolero 37 26 11 4 11 39 43 -4

7. Nacional Potosí 34 26 9 7 10 47 45 +2

8. Blooming 33 26 10 3 13 34 55 -21

9. Royal Pari 28 26 7 7 12 28 40 -12

10. Aurora 24 26 5 9 12 24 47 -23

11. Real Potosí 21 25 6 3 16 35 57 -22

12. Guabirá 20 26 4 8 14 22 53 -31

13. Destroyers 17 26 4 5 17 22 66 -44

14. Sport Boys 16 25 5 7 13 30 42 -12

TABLA ACUMULADA

EQUIPO PTS PJ PG PE PP GF GC DIF

1. Bolívar 113 52 34 11 7 140 69 +71

2. The Strongest 109 52 33 10 9 127 57 +70

3. Wilstermann 100 52 30 10 12 101 58 +43

4. San José 84 52 27 12 13 117 74 +43

5. Nacional Potosí 84 52 24 12 16 91 67 +24

6. Blooming 80 52 25 5 22 89 100 -11

7. Always Ready 74 52 21 11 20 104 83 +21

8. Oriente Petrolero 74 52 22 8 22 80 86 -6

9. Royal Pari 53 52 13 14 25 67 95 -28

10. Guabirá 51 52 12 15 25 53 102 -49

11. Real Potosí 48 51 13 9 29 76 116 -40

12. Aurora 47 52 11 14 27 56 99 -43

13. Sport Boys 39 51 10 15 26 62 93 -31

14. Destroyers 39 52 9 12 31 45 109 -64

PREMIOS

Bolívar Bolivia 1 Copa Libertadores 2020 Wilstermann Bolivia 2 Copa Libertadores 2020

The Strongest Bolivia 3 Copa Libertadores 2020

San José Bolivia 4 Copa Libertadores 2020

Nacional Potosí Bolivia 1 Copa Sudamericana 2020

Blooming Bolivia 2 Copa Sudamericana 2020

Always Ready Bolivia 3 Copa Sudamericana 2020

Oriente Petrolero Bolivia 4 Copa Sudamericana 2020

37_dep_1_lopezzz_caladaaaaaaaaa.jpg Gróver Vargas CARLOS LÓPEZ

Gróver Vargas: “Wilstermann es grande gracias a toda su gente”

“Ver este estadio lleno, mucha alegría y conseguir este título. Gracias a Dios se logró, era algo que faltaba. El amor, el cariño siempre están presentes en este equipo. Los malos ratos se pasan cuando se logran este tipo de éxitos.”

“Vamos por más, todo se definió en el campo de juego. Fuimos merecidos campeones en la cancha, pero se logró con mucho esfuerzo, dedicación y con Dios siempre por delante”.

“Más adelante veremos el futuro del equipo, por ahora celebremos. Ya habrá un momento para hacerlo. Dios bendiga al equipo, a Cochabamba. Wilstermann le da gloria a esta tierra”.

“Hay que acostumbrar a llenar siempre esta cancha. No hay mayor amor de esta gente por su equipo Wilstermann. Wilstermann es grande por su gente. No hubo posibilidad de festejar el aniversario 70, pero este es el comienzo. No dormí dos o tres días pensando en este partido”.

Gróver Vargas

Presidente de Wilstermann