Allanan y precintan las oficinas de PDVSA-Bolivia en La Paz

La Fiscalía y la Policía desarrollaron el operativo luego que la mujer detenida con $us 100.000 en el aeropuerto de El Alto asegurara que ese dinero era para pagar en Argentina a personal de la estatal petrolera venezolana.

La oficina de la estatal Petróleos de Venezuela, Sociedad Anónima (PDVSA) en La Paz fue allanada y precintada por la Policía este miércoles, luego que la detenida María P. A. con $us 100.000 asegurara que el dinero que llevaba a Argentina, y que no declaró, estaba destinado a pagar a personal de la empresa estatal venezolana. Siga las noticias de eju.tv por Telegram y/o Facebook Personal de la Fiscalía y de la Policía se trasladó hasta oficinas de la empresa estatal, ubicada en la zona Sur de La Paz. En el operativo, al que llevaron a la mujer detenida en la mañana en el aeropuerto de El Alto, se allanó las oficinas de la firma y luego se las precintó, como parte de las investigaciones en curso.

Nadie quiso dar detalles sobre el operativo que acabó con el secuestro de documentos, según reportó desde el lugar la red Uno.

“Tenía que pagar allá (Argentina) a personal que está trabajando en PDVSA. PDVSA tiene ese nivel mundial, PDVSA –Bolivia, PDVSA – Argentina, y PDVSA – Argentina tiene varias empresas a las que hay que pagar”, aseguró María P. A. cuando fue presentada como detenida por el ministro de Gobierno, Arturo Murillo.

El dinero –siguió- era “para pagar sueldos, viáticos y hotel de las personas que están trabajando allá, porque somos auditores”. Como descargo, aseguró que tiene en su poder “un informe de auditoría. Están las planillas en mi folder, planillas de sueldos y viáticos de consultores”.

Los elementos secuestrados en el allanamiento y la detenida fueron llevados hasta oficinas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC). Para Murillo ese dinero estaba destinado a financiar a financiar el evento que prepara en Buenos Aires el expresidente Evo Morales para dar lectura a su “informe de gestión” el 22 de enero.

También se informó que la de tenida estaba relacionada con el exministro Juan Ramón Quintana, extremo que negó la detenida. “Quiero decirles que no tengo nada con Juan Ramón Quintana, un año he estado sin trabajo por culpa del MAS. Me han pedido que sea militante y yo he renunciado por eso al Ministerio de Trabajo y un año me han cerrado las puertas para todos los que hemos trabajado para ese gobierno”, dijo.

La estatal PDVSA abrió sus oficinas en Bolivia en 2006 como parte de la cooperación pactada con la también estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB). El presidente Nicolás Maduro y el expresidente Evo Morales son aliados políticos. (8-01-2020)

La Razón Digital / Carlos Corz / La Paz