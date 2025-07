Vocal del TSE advierte que trabajo deficiente de jurados electorales puede poner en peligro al Sirepre

Tahuichi consideró que la etapa de capacitación a los jurados de mesa será importante porque de esa forma se garantiza una alta efectividad del sistema. A la vez, criticó la falta de compromiso porque no toman en serio el rol que asumirán.

Fuente: ANF

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

El trabajo desprolijo, los errores aritméticos y el mal llenado de las actas electorales por parte de los jurados de mesa, pone en riesgo la eficacia del Sistema de Resultados Preliminares (Sirepre) que será usado para emitir los resultados preliminares la jornada de votación, advirtió el vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE) Tahuichi Tahuichi.

El vocal, en declaraciones a la ANF, señaló que el Sirepre solo reconoce las actas correctamente llenadas y las que tiene observaciones pasan a una etapa de juzgamiento, que está a cargo de los vocales de los tribunales electorales departamentales. Por lo que consideró que la etapa de capacitación es importante.

“Imagine que nuestros jurados de mesa hagan una mala suma, póngale que le pongan 280 o 300, por una mala suma, esa acta no va a formar parte del Sirepre no podría ni por si acaso (…) Entonces, más que el sistema como tal, es la responsabilidad de un correcto llenado de las actas que está a cargo de los jurados de mesa”, explicó.

El Sirepre está diseñado para ofrecer resultados preliminares la misma noche de las elecciones generales del 17 de agosto. Ese mecanismo reemplazó al sistema de Transmisión de Resultados Preliminares (TREP) usado en las elecciones de 2019.

Esa plataforma fue desarrollada íntegramente por técnicos del propio Órgano Electoral, el sistema funcionará con cientos de operadores contratados, quienes el día de la votación, una vez cerrada cada mesa y firmada el acta por los jurados y delegados, tomarán una fotografía de la hoja y la subirán a la plataforma digital.

Observaciones

Al respecto, Tahuichi reveló que en los comicios judiciales de 2024 se identificaron errores en el llenado de las actas sobre la sumatoria de los votos, los cuales pasaron a la etapa de juzgamiento y fueron valorados por los vocales departamentales para verificar la información y corregir los errores.

De acuerdo al inciso d) del artículo 176 de la Ley 026 de Régimen Electoral, si un acta cuenta con errores aritméticos en la totalización de votos, el Tribunal Electoral Departamental (TED) corregirá el error, dejando una constancia escrita de la corrección efectuada.

Entonces, consideró que la etapa de capacitación a los jurados de mesa será importante porque de esa forma se garantiza una alta efectividad del sistema. A la vez, criticó la falta de compromiso porque no toman en serio el rol que asumirán en la jornada de votación. Lamentó que no asistan a los talleres de capacitación, incluso busquen cualquier excusa para no ser parte de ese trabajo.

“Hay una triste realidad, yo diría, los jurados de mesa no se sienten involucrados con el proceso cuando son sorteados, muchos van a presentar excusas de viajes y otros factores, otros que no se dejan ubicar hasta un día antes de la elección, el día de la capacitación desaparecen y tienen una capacitación de media hora”, manifestó.

Ante esa situación, Tahuichi anticipó que se está analizando la forma para que las personas entre los 18 hasta los 55 años de edad sean elegidas como jurados electorales, y ya no las personas de la tercera edad, con el fin de realizar un mejor trabajo durante la jornada de sufragio.

El TSE prevé publicar un primer reporte de resultados preliminares a las 20:00 del mismo día de los comicios, con al menos el 80% del total de votos procesados.

Pruebas y simulacro

Por otra parte, el vocal dijo que este domingo se está desarrollando la primera prueba parcial del Sirepre, en la que se desplegó a alrededor de 1.000 personas en los recintos electorales de ciudades capitales del país, con el fin de verificar si existen algunos errores que puedan subsanar.

El primer simulacro real con un despliegue en todos los recintos electorales con la participarán de los delegados de las organizaciones políticas, veedores, medios de comunicación, se llevará a cabo a finales de este mes, se desplazará a al menos 8.000 notarios.

/EUA/nvg/