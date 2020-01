Añez todavía no tiene compañero de fórmula

viernes, 24 de enero de 2020 · 23:28

Fuente: paginasiete.bo

Siga las noticias de eju.tv por Telegram y/o Facebook

Página Siete Digital / La Paz

El ministro de la Presidencia, Yerko Núñez, aseguró que todavía no se eligió al candidato a la vicepresidencia por la alianza Juntos conformada por Soberanía y Libertad (Sol.bo) y Movimiento Demócrata Social (MDS) y que luego se elegirá a este, mediante un consenso de todos los miembros de esta nueva opción política.

“Hay una alianza, donde están partidos políticos, agrupaciones ciudadanas y ellos tiene que determinar al candidato, hay varios nombres, de hombres y mujeres, esperemos que sea la mejor decisión para Bolivia”, dijo el Ministro.

Respecto a la participación de Luis Revilla como candidato a la vicepresidencia, Núñez no lo descartó, “están todos en carrera, no se descartó absolutamente a nadie, no puedo adelantar nombres porque es la directiva”.

Sobre el alcalde de La Paz, el actual prefecto de Tarija Adrián Oliva, cuyo partido también es parte de la alianza, dijo que valora mucho «el liderazgo de Luis (Revilla), la experiencia y sé que es una persona que puede acompañar muy bien a la Presidenta, pero esa es una decisión que se tomará en su momento, pero puedo decir que él tiene todos los méritos”.

El Ministro de la Presidencia, sobre las críticas que llegaron en contra de Añez por ser candidata y presidenta del Estado, repitió que la mandataria “no renunciará, la Constitución Política del Estado que ella continúa como presidenta, lo que no se hará es utilizar los bienes del Estado como se hacía antes”, aseguró.

Fuente: paginasiete.bo