Ariel Juárez, la quinta contratación de Royal Pari

El defensor llega para aportar con su experiencia en la temporada 2020. Su último club fue San José

El defensor Ariel Juárez se convierte en el quinto futbolista contratado en Royal Pari para encarar la temporada 2020, en la que tienen como objetivo clasificarse nuevamente a una copa internacional. Las otras caras nuevas son Luciano Ursino (argentino), Íker Hernández (español), Bruno Miranda (nacional) y Alonso Sánchez (español). También llegó el director técnico Miguel Ángel Portugal.

“¡Bienvenido al club, Ariel Juárez (Defensor – Ex San Jose)! A defender nuestros colores con orgullo, compromiso y pasión. #VamosRoyalPari”, dice la publicación de la institución inmobiliaria para anunciar que llegaron a un acuerdo con el zaguero nacional.

Juárez fue un futbolista clave en la última línea del santo y fue titular en 23, de los 26, partidos que se disputaron en el campeonato Clausura 2019. Su aporte fue clave para que el exarquero del santo Rodrigo Banegas termine en el cuarto puesto de los goleros menos vencidos.

Español con gran trayectoria

El centrocampista Sánchez González fue anunciado el fin de semana y será el segundo español en militar en el conjunto cruceño. Tiene pasado en Raufoss IL, Valdres FK, de Noruega; selección valenciana, Crevillente Deportivo, Club de Fútbol Gandia, Recreativo de Huelva, Levante U.D., Hércules C.F., Villarreal C.F, de España.

Altas: Miguel Ángel Portugal (DT – español), Luciano Ursino (argentino), Iker Hernández (ex San José) y Bruno Miranda (ex Wilstermann), Alonso Sánchez (español – centrocampista), Ariel Juárez (ex San José)

Bajas: Francisco Maturana (DT), Saulo Guerra, Edson Vásquez, Cristian Coimbra, Diego Rivero, Matheo Zoch, Alan Loras, Mauro Milano