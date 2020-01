Cocaleros del Trópico de Cochabamba no dialogarán con el Gobierno

9 de enero (Urgente.bo).- “El diálogo seria perder el tiempo”, dijo este jueves el dirigente de las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba, Leonardo Loza, que rechazó la invitación del gobierno para tratar temas como el ingreso de la Policía a la zona y otras demandas sociales.

Entrevistado por el portal Urgente.bo, el cocalero dijo que si los uniformados de la institución verde olivo quieren ingresar al Chapare pueden hacerlo el día de mañana. Aseguró que depende de los policías la decisión de ingresar a la zona del Trópico cochabambino.

“¿De qué quieren dialogar? Si es de la Policía hoy mismo que ingresen, si quieren ingresar mañana es depende de ellos. No podemos seguir condicionándonos con el tema de la Policía”, manifestó Loza.

El 7 de enero, el viceministro de Coordinación con los Movimientos Sociales y Sociedad Civil, Eddy Luis Franco, convocó a la dirigencia las Seis Federaciones del trópico de Cochabamba al diálogo y aseguró que se les enviará la invitación formal.

Leonardo Loza señaló que hasta hoy, el documento no llegó al Chapare, pero insistió en que no asistirán al diálogo con el gobierno de la presidenta Jeanine Añez.

“No hay por qué ir al diálogo, no tenemos por qué asistir. Si la Policía quiere ingresar mañana tiene las puertas abiertas, no entiendo este tipo de cartas que no nos llegó oficialmente”, sostuvo el dirigente del Chapare.

Hace unos días, el vicepresidente de la Coordinadora de las Seis Federaciones del trópico de Cochabamba, Andrónico Rodríguez, advirtió que la lucha a la gestión de Jeanine Áñez que debería concluir el 22 de enero y amenazó con movilizaciones y protestas.

