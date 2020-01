Ministro de Defensa: «No necesitamos permiso de nadie para entrar a Chapare»

El ministro de Defensa, Luis Fernando López, afirmó hoy que el Gobierno no necesita el permiso de nadie para ingresar a Chapare, en Cochabamba.

«Nadie nos puede decir que tenemos que avisar, comunicar, es un atrevimiento. Nosotros no tenemos por qué pedir permiso a nadie y no lo vamos a hacer nunca. No es así, estamos simplemente cumpliendo con una labor táctica, estratégica, del final de un curso de paracaidismo nada más», manifestó