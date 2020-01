Goleador. Le perdonó una deuda económica a San José. Espera anotar más goles para llegar a la selección.







De Oruro tomó su mochila llenas de goles y la trajo a Santa Cruz, para vestir la camiseta de Royal Pari. Carlos Enrique Saucedo Urgel, que el 2019 fue goleador de la División Profesional y, el cuarto mejor a nivel mundial, se incorporó este jueves al plantel «inmobiliario» dirigido por el español Miguel Ángel Portugal. Con 40 años de edad, Saucedo aumenta clubes en su hoja de vida: en Santa Cruz, ya vistió los colores de Oriente Petrolero, Blooming y Guabirá. Exportó sus goles en tres oportunidades: el 2008 para Deportivo Quito de Ecuador, donde salió campeón; el 2011 fichó en Independiente Medellín de Colombia; y el 2014 estuvo en Deportivo Saprissa de Costa Rica, donde se coronó bicampeón.

P. ¿Por qué te decidiste por Royal Pari?

C.S.: Espere hasta último momento, y no hubo ningún acercamiento con la dirigencia de San José por el tema de deuda pendiente que tienen conmigo, y me salió esta oportunidad de Royal Pari. No podía esperar más y acepté venir a este club que me abrió sus puertas y solo me queda el compromiso de hacer las cosas bien. Espero acoplarme bien y lograr el objetivo de todos, que es salir campeón.

P. ¿Cómo queda la deuda con San José?

C.S.: Tenía pendiente el tema de primas del torneo pasado, de torneos internacionales, al goleador, pero quiero manifestar que eso no lo voy a cobrar, porque se que el club está pasando una situación muy difícil. Ese dinero aproximadamente son un poquito más de 60 mil dólares, y esa es mi manera de aportar al club, así que eso lo repito, no lo voy a cobrar, pero si mi salario pendiente.

P. Tenes 40 años, ¿Cómo te sentís en lo futbolístico?

C.S.: Por ahora me siento bien, con muchas ganas. Mientras tenga ganas de entrenar, de concentrar, de viajar, lo voy a seguir haciendo. Dios quiera y me siga dando salud como lo tengo hasta ahora y pueda seguir haciendo goles.

P. ¿Sigue el pensamiento de jugar en la selección boliviana?

C.S.: Estoy seguro que eso va a depender de mi trabajo, si sigo haciendo goles voy a tener chances de estar en la selección, eso está claro, así que voy a meterle con todo porque el sueño de la selección siempre va estar para mi y seguro que para cualquier jugador boliviano.

P. ¿Cómo viste al equipo que venció a Oriente?

C.S.: Estuve viendo (el partido de Royal contra Oriente) y el equipo anda bien. Adelante tiene a John Jairo Mosquera y sabemos la clase de jugador que es él. Espero colaborarlo tanto a él como al equipo, desde el lugar que me toque.

Quiere retribuir la confianza que me está dando la dirigencia y todo el plantel de Royal.

12 Clubes

Es la cantidad de equipos en que ha militado Carlos Saucedo, incluido Royal.

