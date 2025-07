Samuel a Del Castillo: «No he sido parte del gobierno de Jeanine Añez, si hubiera sido, me hubieras metido preso»

Fue la respuesta de Samuel Doria Medina ante una consulta del exministro de Gobierno y ahora candidato del MAS, Eduardo del Castillo.

Fuente: Visión 360 / Video: Red Uno

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

El candidato a la presidencia por la Alianza Unidad, Samuel Doria Medina aseguró que no fue parte del gobierno de Jeanine Añez y esto lo repitió en dos ocasiones luego de reiteradas preguntas de otros candidatos durante el debate televisivo de este domingo en la noche.

El primero en sacar el tema de la participación del empresario en el gobierno previo a Luis Arce fue el actual alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa que le preguntó por qué no resolvió el tema económico en 100 días durante el gobierno de Añez y por qué siempre dice que no es político, pero participó en elecciones incluso junto a la expresidente.

“Todos saben que yo no participé de ese gobierno, pero lo que yo sí quisiera saber es, si fuiste alcalde muy orgulloso, ¿por qué en veinte años no resolviste el problema de la basura en Cochabamba? Caramba, esa es la prueba de que los políticos lo hacen bien, lo hacen mal, igual les pagan su sueldo y todavía quieren ser presidentes”, dijo Doria Medina.

Pero no contento con esta respuesta Del Castillo volvió con el tema en su turno de preguntar a Doria Medina y le consultó “Usted estuvo involucrado en el gobierno de Añez, ¿y por qué no quiere decirle y contarle eso al pueblo boliviano?”.

Luego de esto Doria Medina y con una sonrisa dijo que “siguen los ataques sin sentido”, pero le respondió al exministro de Gobierno, “Yo no he sido parte del gobierno de Jeanine Añez, si hubiera sido, me hubieras metido preso, pues, como has metido preso a todos los que han estado en ese gobierno, ¿está claro? ¿O no te diste cuenta de eso? Yo no he sido parte del gobierno de Jeanine Añez y punto”.

El candidato del Movimiento Al Socialismo le dio nombres de personas que están ligados a su partido y que fueron parte del gobierno de Añez, pero Doria Medina corrigió uno de los nombres que dio y aseguró que está mal informado ya que en su pregunta mencionó a José Gabriel Espinoza como ex presidente del Banco Central, puesto que nunca ocupó según el candidato de la Alianza Unidad.

Otro tema de este momento de la historia boliviana cuando Añez asumió la presidencia es la situación actual del exministro Arturo Murillo, Doria Medina dijo que, si es presidente, “Murillo deberá pagar sus delitos en Bolivia”.

“No habrá indulto ni para él ni para los que hicieron barbaridades en municipios y otros lugares, lo dije claro, se acaba la corrupción porque yo no convivo con la corrupción, entonces al primero que meta la mano en la lata directo a Chonchocoro. Yo no voy a dar indulto a ningún reo de la justicia y si Murillo vuelve irá a la cárcel a pagar sus penas”, dijo Doria Medina.

Samuel doria Medina durante el debate de este domingo Foto: Captura de pantalla