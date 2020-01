Olympic, Albert Einstein y UCB LPZ van a paso firme en la Liga Superior femenina

Los clubes cochabambinos de Olympic, Albert Einstein y el paceño Universidad Católica Boliviana (UCB) avanzan a paso firme y constante rumbo a la corona en la Liga Superior de voleibol, rama femenina, que se desarrolla en el coliseo Julio Borelli Vitterito de La Paz, luego de cosechar sendas victorias la noche de este martes. El ganador será representante de Bolivia en la Liga Sudamericana de Clubes 2020.

El campeón defensor del título, Olympic, superó 3-0 a su verdugo de la final de la edición 2017, el también cochabambino San Simón. La victoria para las olympiquistas fue con sets de 25-14, 25-13 y 25-18.

Mientras, UCB de La Paz sigue al frente de las posiciones al cerrar la jornada con una contundente victoria 3-0 ante América (ORU), con parciales a favor de 25-11, 26-24 y 25-18.

A primera hora, Albert Einstein sufrió más de la cuenta ante el aguerrido San Martín (CBB), al que se impuso por 3-2 (23-25, 25-21, 28-30, 25-18 y 16-14).

Siga las noticias de eju.tv por Telegram y/o Facebook

La tercera jornada de hoy arrancará a las 18:00 con el duelo entre América (ORU) vs San Simón (CBB). A segunda hora (19:30) se medirán Olympic (CBB) vs Albert Einstein (CBB), mientras que de fondo jugarán UCB (LPZ) vs San Martín (CBB).