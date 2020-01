Se mantiene el bloqueo en el Oncológico tras no haber acuerdo para la ampliación del mismo

Santa Cruz 8 de enero, eju.tv.- Luego de una reunión que se efectuó la noche del martes y tras no haber acuerdo con la Legión Cruceña de Combate al Cáncer, para iniciar la ampliación del Oncológico, las madres de niños con cáncer decidieron retomar el bloqueo.

Tantos las mamás de niños con cáncer como el Viceministro de Salud lamentan la posición de la Legión Cruceña de Combate al Cáncer, de poner constantes trabas para la ampliación del Hospital Oncológico.

Por otra parte las madres de niños con cáncer piden a la población ayuda con los medicamentos, ya que la Legión era la que colaboraba con los fármacos para los pacientes.

El día de hoy varios médicos se sumaron al bloqueo que realizan los pacientes y las madres de niños con cáncer, exigiendo la ampliación del oncológico para poder brindar una atención digna, “estamos realmente en alerta roja, no hay espacio, estamos con los pacientes en los pasillos, algunos esperando su cama, algunos no pueden entrar porque no tenemos espacio, emergencia está saturada, tenemos equipos que son muy antiguos” señala una de las doctoras que se crucificó.

Pidieron a la Legión Cruceña de Combate al Cáncer confiar en las autoridades para que se pueda iniciar de una vez con la ampliación del Oncológico.

Fuente: Unitel