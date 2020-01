Transitando el postevismo – parte 1

Susana Seleme Antelo

Renunciado, huido y asilado en Buenos Aires, transitamos el postevismo con Evo Morales a cuestas. Después de 14 años, quisiéramos no hablar de él, pero ahí anda dando que hablar.

Desde, Argentina, arropado por sus pares ideológicos populistas, ha impuesto ‘su dedazo’ al elegir el binomio de su partido, para las elecciones del próximo 3 de mayo: Luis Arce Catacora, su exministro de economía y David Choquehuanca, su excanciller.

Así, el ‘jefazo’ desecha la opción que tomó el Pacto de Unidad en una reunión celebrada en Oruro, la pasada semana. El pacto lo conforman organizaciones afines al Movimiento al Socialismo y sostén sociopolítico de Morales. A saber: la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb), la Confederación Nacional de Mujeres Originarias Indígenas Campesinas de Bolivia-Bartolina Sisa, las Seis Federaciones de cocaleros del Trópico de Cochabamba, los ‘Interculturales’ mezcla de muchos sueltos, y la facción masista de Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente Boliviano (Cidob). En aquella reunión, decidieron que el binomio presidencial debería estar integrado por David Choquehuanca presidente y el joven Andrónico Rodríguez (30) heredero de Morales en el Trópico cocalero, como vice presidente.

Las reacciones contra el ‘dedazo del huido ex’ hacen pensar en “Rebelión en la granja”. La Ejecutiva de la Confederación de Mujeres Bartolina Sisa, Segundina Flores, pidió hoy al expresidente y líder del MAS, reconsiderar a los candidatos, pues existe «molestia y descontento» en las bases. Álvaro Mollinedo, dirigente de la Federación Túpac Katari, solicitó a Morales respetar la voluntad de las organizaciones. “Nos hemos visto sorprendidos. Un hermano indígena apoya a un hermano k’ara (Luis Arce). Cómo puede existir esa traición… el hermano Evo puede recapacitar y no imponer, pues no hacerlo sería como darnos un sopapo en la cara”.

El ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB) Juan Carlos Huarachi, lamentó que Morales no hubiese respetado la decisión de los sectores que impulsan a Choquehuanca: “debemos decir que la decisión está generando descontento en la población y en quienes son parte del Pacto de Unidad”.

Angélica Ponce de las Comunidades Interculturales de Bolivia, advirtió que no permitirán que “viejos dinosaurios se sirvan del país”, para concluir que “Si él (Evo) no reconoce nuestro trabajo, no nos valora, nosotros tampoco vamos a valorar las imposiciones que está haciendo, porque él está imponiendo al señor Arce.” Por su parte, Román Barrón, exejecutivo de la Federación Única de Pueblos Originarios de Chuquisaca, manifestó a la agencia ABI que “nuestras bases ya no quieren imposiciones”.

Eva Copa, presidenta del Senado, afirmó que el binomio “Lo tomamos como una propuesta. Viene desde allá para que sea debatida dentro de nuestras organizaciones”. Agregó que “todavía no están inscritos nuestros candidatos, nuestras organizaciones harán un debate, una evaluación en torno a esta propuesta que nos está llegando y nosotros la daremos a conocer en su momento”.

El senador Omar Aguilar, considera que “El binomio presentado por Evo Morales en Argentina pondrá en riesgo el voto. Aquí no es un voto duro, es un voto leal de los hermanos campesinos, indígenas, y ese voto duro no es precisamente para una persona de la clase media alta, ese voto leal es para un indígena. El nombre de David Choquehuanca es el mejor candidato para este voto leal del MAS” dijo, y lamentó que Morales no hubiese escuchado “a las organizaciones sociales. Hay un descontento, un rechazo, una preocupación.”

No obstante, Morales no ha dejado su ‘modo Caudillo’. Estará pensando en un “le meto nomás” de manera vertical, como hizo durante los 14 años en los que hostigó a la democracia, a la sociedad boliviana y a su propio partido.

Por otro lado, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Choque, dijo que a los legisladores no les corresponde decir si están o no de acuerdo con el binomio. Para él, Arce-Choquehuanca “es la mejor opción”, y las organizaciones sociales deben respetar la decisión que tomó Morales.

Desde Argentina Juanita Ancieta, de la Dirección Nacional del MAS, declaró a Radio Kawsachum Coca, que son ocho departamentos que reconocen al binomio Arce-Choquehuanca. “Es una decisión orgánica, todos somos hermanos, pero primero es la patria. En ese sentido vamos a explicar la decisión. Tienen que entender que al margen del candidato tenemos un enemigo grande que es el imperio”.

El dirigente Leonardo Loza, en nombre de los cocaleros de Chapare, acepta el binomio: “Somos disciplinados y respetuosos y no podíamos equivocarnos en elegir un binomio campo-campo”.

¿Porqué optó Morales por Arce Catacora? Para asegurar el voto de la elástica clase media, que gozó de la bonanza económica de los hiperprecios de materias primas (2009-2014). Le hicieron creer a esa clase, y a las demás, que dicha bonanza fue gracias al ministro Catacora quien, muy suelto de cuerpo, más bien cara dura, le deja a Bolivia una pesada herencia de déficits, deudas y despilfarro. Éste no se limitó a malgastar los recursos nacionales reduciendo la tasa de crecimiento económico, sino que, como afirma el economista Juan Antonio Morales, afectó a la calidad del crecimiento. Esas y otras cuestiones descubre el postevismo.

Continuará