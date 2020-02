Ante anuncio de aplazos, padres solicitan incorporar pedagogos

Los papás sugirieron que se incluyan a estos especialistas en los colegios de Bolivia para identificar problemas de aprendizaje de los escolares.

Escolares y padres de familia, el lunes en el primer día de clases. Foto:Freddy Barragán / Página Siete

Verónica Zapana S. / La Paz

Desde esta gestión los niños del nivel primario que se aplacen en una materia perderán el año. Ante este anuncio, los padres de familia piden la incorporación de pedagogos en los colegios para identificar a los pequeños con problemas de aprendizaje.

“Es cierto. Nos hemos descuidado bastante de la educación de nuestros niños. Conocí amigos que prácticamente no llevaban a sus hijos a clases porque una materia -como educación física y música- no era importante. Por eso realizaban más viajes. Ahora seremos más serios y responsables, nos encargaremos para que nuestros niños no falten a clases”, dijo Israel, un padre de familia de la escuela Brasil.

Adrián, otro padre del colegio Argentina, aseguró que está de acuerdo con la disposición, siempre y cuando el Ministerio de Educación se encargue de contratar a pedagogos que identifiquen los problemas de aprendizaje de los escolares. “Si un niño se aplaza, no es su culpa o del padre de familia que no hizo seguimiento a su hijo o del maestro que no atendió a ese niño. Es responsabilidad de todos, porque no se sabe si el niño tiene problemas de aprendizaje”, explicó.

Según el papá, el Gobierno debería contratar a pedagogos de manera urgente, “por lo menos dos por colegio”, para identificar a los niños con problemas de aprendizaje y apoyar en su formación.

Con una mirada similar, otro padre de familia, Juan Pablo del Castillo, aseguró que es muy importante que profesionales psicopedagogos acompañen el proceso de aprendizaje. “Muchos niños con problemas requieren un apoyo externo y lamentablemente esos especialistas no están dentro del plantel educativo”, sostuvo.

Del Castillo aseguró que ese cambio debería hacerse “de forma gradual” para no afectar al estudiante.

Página Siete informó ayer que a partir de este año los niños de primero a sexto de primaria que reprueben una materia perderán el curso, porque ahora se calificará al estudiante por área y no con la sumatoria de todas las asignaturas, como establecía la Ley 070 Avelino Siñani- Elizardo Pérez.

La viceministra de Educación Regular, Bertha Chuquimia, informó a este medio que esa disposición obligará a los padres de familia a que hagan seguimiento continuo al proceso de aprendizaje de sus hijos. Indicó que en anteriores gestiones muchos escolares fueron descuidados por sus progenitores.

Del Castillo reconoció que evidentemente muchos padres son dejados en el proceso de enseñanza de los niños. “La educación es corresponsabilidad entre la familia y el colegio. Los papás y las mamás deben ser parte de ese proceso”, aseguró.

Según un sondeo de Página Siete, de 15 padres de familia de diferentes establecimientos educativos, nueve indicaron que están de acuerdo con la disposición, seis explicaron que no están de acuerdo porque afecta la autoestima del niño.

“Por qué se está cambiando la norma. Esa forma de calificación está provocando que otra vez el maestro se vuelva flojo y no haga su trabajo. Toda la responsabilidad caerá sobre el padre de familia, cuando no es así. Nosotros enseñamos valores en la casa, pero no damos una formación académica a nuestros niños”, dijo Roxana, otra madre de familia.

Carlos, otro padre de familia, sostuvo que cuando un niño de primaria se aplaza, estará propenso a tener una “autoestima baja”. Indicó que por eso los papás no están de acuerdo con la disposición.

El presidente de la Junta Nacional de Padres y Madres de Familia, Pablo Diez, aseguró que su sector no está de acuerdo con la disposición porque “con ello se valorará simplemente el conocimiento de los niños y se entrará en una competencia”. “Se calificará quiénes son buenos o quiénes son malos. Entraremos en una discriminación”, indicó.

De acuerdo con el ministro de Educación, Víctor Hugo Cárdenas, esa disposición es parte del acuerdo con el Magisterio. “Se debe respetar”, añadió la autoridad en Red Uno.

Diez sostuvo que su sector rechaza los acuerdos entre el Magisterio y el Ministerio de Educación. Aseguró que envió una carta el pasado 29 de enero para solicitar al nuevo ministro del área una reunión para abordar precisamente esos puntos. “Si no nos escucha, nos movilizaremos”, advirtió.

