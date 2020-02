Canciller boliviana afirma que hay «responsables» por el «fracaso» marítimo y «nadie asumió responsabilidad»

La canciller Karen Longaric. Foto: ABI

La canciller Karen Longaric sostuvo el viernes que por el “fracaso” en la demanda marítima, ante Chile en la Corte Internacional de Justicia (CIJ), hay “responsables” pero “nadie asumió responsabilidad”, los que alentaron, los que asesoraron y los que pronosticaron “rotundo triunfo” se lavaron las manos, se retiraron a sus casas y “cosa extraña” el “pueblo quedó tranquilo”.

“La gente más próxima al señor Evo Morales (que renunció por fraude electoral y huyó del país) es la que debe responder de manera valiente, valiente, su responsabilidad en este y otros temas de la política exterior boliviana, concretamente en el tema marítimo”, aseguró Longaric desde La Haya donde presentó como agente de Bolivia al diplomático Jaime Aparicio.

“La Corte, por 12 votos contra tres, concluye que la República de Chile no contrajo la obligación de negociar un acceso soberano al mar para el Estado Plurinacional de Bolivia”, afirmó el juez de la CIJ Abdulqawi Ahmed, el 1 de octubre de 2018. Así la CIJ puso fin a la demanda interpuesta por el gobierno de Evo Morales en 2013 con la que Bolivia pretendía que se declare que Santiago está obligado a negociar una salida marítima soberana.

La canciller Longaric afirmó que “había mucha gente alrededor del expresidente Evo Morales que dio lugar a toda esta situación (derrota en la CIJ)” porque “muchos son los que han alentado ese proceso judicial sobre el mar, resulta que cuando se ha perdido absolutamente todo ese proceso, en todos los puntos propuestos por Bolivia, todo el mundo se lavó las manos, se retiró a su casa y nadie asumió esa responsabilidad y cosa extraña el pueblo quedó tranquilo ante semejante despropósito que fue ese juicio por la obligación de negociar una salida al mar”.

“Sindicar a la gente de Diremar como responsables, no señor, los responsables son los que alentaron este proceso, amenazaron con proceso de esta naturaleza (juicio a Chile en la CIJ) y se opusieron a negociaciones previas e incentivaron a Chile que decidiera demandar”, dijo Longaric en declaraciones a radio Panamericana.

Evo Morales trató de convencer de que el veredicto fue favorable, con el argumento de que la Corte “reconoce que existe un tema pendiente con Chile”, fue blanco de críticas. El 5 de octubre de 2018, cuatro días después del fallo, se dio el segundo intento, cuando Morales salió a los medios para defender su argumento. A los contrarios los calificó de “prochilenos”. “Cuál hubiera sido la derrota. Si la corte hubiera dicho que con el Tratado de 1904 el tema está resuelto, eso hubiera sido la derrota. Aquí no, la Corte está reconociendo que con ese tratado no está resuelto el tema del mar”, afirmó Morales.

El viernes, la canciller Longaric dijo que “ahí están tranquilos no ha pasado nada yo creo que la historia se va a encargar de juzgar a todas personas que alentaron, que asesoraron y festejaron, además asesoraron y pronosticaron un triunfo rotundo en una demanda de lo cual vino más bien un fracaso rotundo”.

La canciller dijo que no consideró iniciar un proceso contra los responsables de la fallida demanda contra Chile sin haber dialogado con el vecino país. También sostuvo que no todos los que alentaron o asesoraron la demanda marítima son masistas. “No me he puesto a pensar en esa posibilidad de iniciar un proceso, yo tengo muy clara la situación; yo si puede; y, obviamente están claros quienes son los actores directos y que obviamente no solamente fueron personas que estaban vinculadas directamente al anterior gobierno sino que fueron asesores, cooperadores que no eran precisamente del partido del MAS”, añadió.

Fuente: Brújula Digital