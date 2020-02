El plan Claure arranca de la mano del gigante Chevrolet

miércoles, 12 de febrero de 2020 · 00:00

Fuente: paginasiete.bo

Paola Calle / La Paz

El proyecto del presidente de Bolívar Marcelo Claure empezó ayer con la firma de un convenio con su principal patrocinador, el gigante Chevrolet. El acuerdo buscará beneficios “para el hincha”, similares al acuerdo con el Manchester United.

Chevrolet patrocinó a la selección española de fútbol, a la Universidad de Chile y al Manchester United. Según el directivo Dardo Gómez, la automotriz y el club inglés “consiguieron romper el mercado con una serie de beneficios que incluyen las butacas, el tema del estadio… eso ha sucedido con el Manchester, esas clases de sinergias consiguen esos beneficios que pueden ser totales para el beneficio del hincha”.

La firma del acuerdo fue ayer en Tembladerani, donde se presentaron las poleras del primer plantel que llevarán el logo de la empresa automotriz.

“Hemos encontrado en Chevrolet una empresa que apuesta al deporte”, señaló Gómez.

Con esa apuesta y con los antecedentes de proyectos que realizó en el fútbol, se adelantó sorpresas para los hinchas.

“Está involucrado el tema de vehículos en una faceta distinta es una entrega al club, pero hay más sorpresas, una vez que salga vamos a poder comunicarlo”, afirmó Nelson Cabrera, quien es Brand Manager de Chevrolet.

Según Gómez, el trabajo de Chevrolet se vinculará al proyecto que presente Claure cuando llegue a La Paz.

“Con la intención de renovar con Chevrolet, con muchas otras cosas que podemos ir viendo con nuestro socio estratégico que viene con el plan de Marcelo Claure 2020-2025”, añadió Gómez.

Chevrolet aportó en lo futbolístico con clínicas deportivas, estadio, butacas y muchos beneficios para los jóvenes; ese compromiso a las instituciones motiva a Bolívar.

“Tendremos muchas sorpresas para nuestros hinchas”, añadió Gómez.

El superclásico no será el 19

El dirigente de Bolívar Dardo Gómez aseguró que el clásico no se jugará el 19 de febrero, esto por norma Conmebol, que indica no jugar en el escenario deportivo 24 horas antes de un torneo internacional, en este caso Copa Sudamericana, partido entre Always Ready y Millonarios.

Los celestes aclararon que la única posibilidad de reprogramar es para el viernes 21 de febrero, no el 22 ni el 23.

