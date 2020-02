@jairbolsonaro will discuss Tesla plant in Brazil with @elonmusk I suggest we should add to this initiative: build a Gigafactory in the Salar de Uyuni for their lithium batteries. https://t.co/aKbuQ1JSZ0





Fuente: Samuel Doria Medina por Samuel Doria Medina

*Nota: Los artículos con la etiqueta Presidenciables se autopublican tomando para el título los primeros 90 caracteres del tuit generado por cada una de las personas que están en este grupo.

