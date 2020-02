Oriente debe corregir errores defensivos y la falta de efectividad en el ataque

El cambio táctico de Pablo ‘Vitamina’ Sánchez o la ausencia de Alan Mercado desde el vamos tuvo su consecuencia en el partido, especialmente en el primer tiempo. Fue notorio. El rendimiento de Gustavo Olguín no es el mismo de central que de lateral por izquierda. No es su puesto, por lo que su producción es otra cuando, ante la emergencia, debe trabajar en una zona, que la conoce, pero no la siente.

No ha sido la primera vez, y seguramente tampoco será la última, que el DT acuda a este defensor para cubrir la zona, pero lo concreto es que la defensa albiverde se vio ayer debilitada. Un testimonio fue la falta de coordinación cuando Rubén Cordano sorprendió en los saques desde su arco para César Menacho, quien abrió el marcador a los 24 minutos luego de haber tenido un par de oportunidades de encarar a Rodrigo Banegas.

Oriente tuvo serias falencias defensivas en el primer tiempo y poca gravitación ofensiva, aunque cabe destacar la tarea del joven volante Kevin Salvatierra, que le pone ganas y explosión a su juego. En la primera parte los refineros llegaron menos que Blooming sobre el arco rival y en un par de pincelazos que lideró Salvatierra, con el apoyo de Matheo Zoch, el mexicano Marco Bueno se puso a tiro de gol en dos ocasiones.

El juego colectivo

En el segundo tiempo mejoró el juego colectivo de Oriente y esto le permitió llegar a la paridad a los 56 minutos, gracias a una arremetida por izquierda de Daniel Rojas, que cedió un pase atrasado a Zoch, quien remató y tras el rebote del arquero encontró justo a Bueno para definir con arco a su disposición.

Se dio cuando empezó a llover en el Tahuichi y el público empezó a meter más presión. Además, Oriente ya tenía a Alan Mercado como lateral por izquierda. Con el golazo de Sagredo, nada pudo hacer el golero refinero, sí la zaga que permitió que el lateral fulmine a Banegas para poner a los celestes arriba en el marcador. Para colmo de males, a los 60’ expulsaron al argentino Daniel Franco.

Oriente insistió pese a estar en desventaja y con uno menos. El remate del chileno Jaime Carreño, a los 80 minutos, fue de infarto. La gran estirada de Cordano, para sacarla al córner, fue espectacular.

‘Vitamina’ se arriesgó al incorporar a José Castillo en el ataque. Buscó el gol, pero en contrapartida pudo recibir otro en contra, por la falta de Olguín a Veizaga a los 87’ y que Fernando Arismendí falló desde los doce pasos.

Ya en el descuento, Oriente tuvo una oportunidad clara. El tiro libre de Carreño y que Olguín, solo en el área enemiga, no pudo cabecear con dirección. El cierre fue fatal. Un contragolpe derrumbó todo esfuerzo por empatar. Veizaga liquidó el pleito, dejando al descubierto las debilidades albiverdes.

Se viene la Copa

Con esta experiencia, Pablo ‘Vitamina’ Sánchez y sus dirigidos tienen mucho trabajo de cara a su próximo compromiso por el torneo Apertura y la revancha ante Vasco da Gama, fijada para el 19 de febrero, por Copa Sudamericana.

Hasta antes del clásico cruceño su imagen era otra. Daba la sensación de un equipo con buena dinámica. Esto último lo tiene, pero es notorio que debe mejorar su estructura ofensiva.

UNA SEMANA DE DESCANSO

Oriente Petrolero volverá a jugar el próximo domingo por el torneo Apertura. No lo hará entre semana, por la sexta fecha, debido a que The Strongest, al que debía enfrentar, pidió reprogramación debido a que el miércoles (12 de febrero) visitará a Atlético Tucumán por la Copa Libertadores.

Por este motivo, los refineros tendrán toda la semana para preparar su próximo encuentro, que será el domingo 16 de febrero contra Real Santa Cruz por la séptima fecha. Es probable que para este partido y también para la revancha contra Vasco da Dama (19 de febrero) estén plenamente recuperados el defensor Wilson Soleto y el volante Sebastián Gamarra.

