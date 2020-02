Ortiz impugnará la candidatura de Evo ante el TSE

martes, 11 de febrero de 2020 · 12:55

Fuente: paginasiete.bo

Siga las noticias de eju.tv por Telegram y/o Facebook

Página Siete Digital / La Paz

El senador de Unidad Demócrata (UD), Óscar Ortiz, anunció que presentará una impugnación a la candidatura del expresidente Evo Morales a la primera senaduría por el departamento de Cochabamba.

«Nosotros vamos a presentar la impugnación en caso de que el TSE no logre inhabilitar en la fase previa, el actual momento, y si no lo hicieran con nuestra impugnación igual tendrían que revisar todos los antecedentes (…). Aquí la Constitución es muy clara y Evo Morales no puede ser candidato», sostuvo Ortiz.

El legislador de UD manifestó además que el exmandatario busca refugiarse en la Cámara de Senadores con el fin de «rehuir» las responsabilidades legales que debe asumir dentro de Bolivia.

«Expresamos nuestro rechazo a una persona que cometió ese fraude electoral, que le brindó un golpe a nuestra democracia, que nos llevó a un conflicto con muertos, heridos y sangre derramada, hoy pretenda refugiarse en el Senado para rehuir las responsabilidades legales que deba afrontar», sentenció.

Morales presentó su candidatura a la primera senaduría de Cochabamba por el Movimiento Al Socialismo (MAS); no obstante, la misma se encuentra observada ante el TSE.

El exmandatario también se encuentra con orden de aprehensión por cometer los delitos de sedición y terrorismo, entre otros.

Fuente: paginasiete.bo