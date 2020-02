Ortiz presentó un recurso de nulidad contra la ley de impunidad ante el TCP

jueves, 13 de febrero de 2020 · 12:27

La Paz

El senador de Unidad Demócrata (UD), Óscar Ortiz, informó este miércoles que presentó, en su calidad de presidente de la Comisión de Constitución de Asamblea Legislativa, un recurso de nulidad ante el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) sobre la Ley de Cumplimiento de Derechos Humanos también llamada ley de impunidad.

Ortiz explicó que el Órgano Judicial tiene un plazo de 45 días calendario para pronunciarse sobre si es válido el recurso presentado, y que en el caso de ser aceptado, dicha norma no podrá ser promulgada en el pleno de la Asamblea Legislativa.

«El TCP tiene 45 días a partir del 12 de febrero para pronunciarse sobre el recurso de nulidad (…). Si se admite el recurso de nulidad, sería declarado no válido dentro del procedimiento constitucional y no sería una ley que pueda ser promulgada y no existiría dentro de nuestro ordenamiento jurídico», añadió.

El legislador de UD consideró además que si el proyecto de ley no se ponía en consulta ante el TCP, hubiera sido aprobado de forma «viciada de nulidad».

«Al introducirse un proyecto de ley que no era el que venía a la Cámara de Diputados y que tampoco correspondía a un informe de la Comisión de Constitución (…), obviamente lo denunciamos en ese momento porque hubiera sido aprobado de forma viciada de nulidad», aseguró.

Los legisladores del MAS aprobaron la norma el 10 de enero con el argumento de que debe garantizarse la plena vigencia de derechos para los líderes sociales, cívicos y políticos, además para las personas movilizadas militantes de su partido.