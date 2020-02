Quispe dice que Henry Vaca jugará en Brasil

viernes, 28 de febrero de 2020 · 00:00

Henry Vaca jugará en Brasil en 2020. La presidenta de The Strongest, Inés Quispe, confirmó ayer que el futbolista viajará en las siguientes horas a la tierra de Pelé. “Ya está todo arreglado. Mañana (hoy) anunciamos su traspaso oficialmente”, adelantó la dirigente.

Daniel González, representante del jugador, reforzó que se rechazó las opciones de la MLS y Uruguay. “Ya no son opciones”, apuntó.

Según Quispe, el futbolista que tiene contrato con el Tigre hasta diciembre de 2022 será otro jugador atigrado que partirá a Brasil, como Alejandro Chumacero, en 2013, al Sport Recife.

Después de dejar el peruano Universitario y de su buena actuación en la selección Sub-23, el volante cruceño se entrenó con el plantel de Oriente Petrolero.

Desde ayer Vaca arreglaba la parte legal para pasear su fútbol en Brasil. “La verdad que contento de estar acá para no perder físico y seguir trabajando. En estos días voy a definir mi futuro. Quiero irme afuera y hay muchas posibilidades, si no se me da, me encantaría jugar aquí (Oriente). En algún futuro me gustaría vestir esta camiseta linda”, manifestó Vaca desde Santa Cruz.

El mediocampista será cedido a préstamo a su nuevo club; es la segunda experiencia fuera de la institución atigrada que tendrá el ex-Tahuichi.

El capitán de la selección boliviana Sub-23 es una de las piezas elementales para César Farías y tener continuidad lo ayudaría para las próximas convocatorias.

Vaca no estaba en planes del entrenador Mauricio Soria, aunque la dirigencia atigrada también insistió en que el joven futbolista debía seguir su carrera en el balompié del exterior para “seguir creciendo”.



