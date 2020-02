Ruth Nina dice que bajarse de su candidatura es prestarse a un «juego»

Nina descartó la posibilidad de bajarse de su candidatura. Explicó las razones por las que esta vez decidió postularse a la vicepresidencia y no a la presidencia.



La candidata a la vicepresidencia por Pan-Bol, Ruth Nina, reveló que esta vez decidió no buscar la presidencia, como lo hizo en las elecciones de octubre de 2019, para dar paso a la presencia de otros sectores sociales. «Fui la única que me senté a dialogar con cada candidato para hablar de unidad, pero lamentablemente no se dio. Creo que es importante llegar a los sectores más alejados, abandonados, como los indígenas, mineros, por eso decidí dar ese paso para que Feliciano Mamani, cooperativista minero, sea el candidato a la presidencia», declaró en una entrevista en Unitel.

Consultada sobre la posibilidad de renunciar a su candidatura en aras de la unidad, Nina dijo que no entrará en ese «juego», por lo que ratificó que seguirá en campaña.

Fuente: Unitel

