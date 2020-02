Todos podemos llegar a mantener posturas políticas estúpidas

De hecho, la política actual, tan mediática, tan de Twitter, tan de zascas donde lo que importa es el ingenio y la retórica y no tanto las propuestas sólidas a nivel racional, impera más que nunca esta dinámica de enfrentamiento entre dos polos opuestos que no tienen nada en común. Por esa razón, el partidismo político se parece cada vez más al fanatismo deportivo. No en vano, los niveles de testosterona se disparan o disminuyen en la noche electoral tal y como lo hacen los domingos en la Super Bowl o cualquier otro encuentro deportivo importante, como señaló un estudio del año 2009.

Todo ello, además, está orquestado por elegantes sistemas de autoengaño y por lo que los psicólogos denominan “razonamiento motivado”, es decir, dirigir un argumento hacia una conclusión preferida en vez de dirigirlo hasta donde nos lleve. Como abunda en ello Haidt: “Y si pasa esto, entonces explicaría por qué los partidistas extremos son tan tercos, cerrados de mente y están tan entregados a creencias que a menudo parecen extrañas o paranoicas”.

