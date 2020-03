«¡Antipatriota, infame!»: El enojo de Jair Bolsonaro con una periodista por una pregunta sobre su gestión frente al coronavirus

El mandatario fue muy criticado luego de considerar que hay mucha “histeria” en torno a la pandemia que tiene en vilo al mundo. En esa línea, volvió a apuntar contra la prensa: “La dosis del remedio no puede ser excesiva. De modo que el efecto colateral sea más dañino que el virus. La prensa es extremadamente importante para divulgar la verdad, pero no para hacer preguntas como esta… Es una pregunta antipatriota; una pregunta que va contra los intereses de Brasil, una pregunta que lleva al descrédito de la prensa brasileña; una pregunta, me disculpan, infame. Van a decir que estoy atacando a la prensa, si estoy atacando, salgan del camino de Alvorada”.