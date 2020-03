Asesor: Exvocal Iriarte dijo que no debía haber segunda vuelta

martes, 03 de marzo de 2020 · 00:50

Fuente: paginasiete.bo

Siga las noticias de eju.tv por Telegram y/o Facebook

Erika Segales / La Paz

El que fuera asesor de la exvocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE) Lidia Iriarte señaló que tres semanas antes de los comicios del 20 de octubre ella dijo: “no tiene que haber una segunda vuelta”. La información está contenida en una declaración informativa ante el Ministerio Público a la que accedió Página Siete.

“Faltaban unas tres semanas para las elecciones, y le dije que teníamos que prepararnos porque nada raro que haya una segunda vuelta, y ella me dice que ‘no tiene que haber segunda vuelta, además no estamos para volver a trabajar una vez más’, asegurándome que no habría segunda vuelta y me dijo que ‘ni piense en segunda vuelta’”, indicó el exasesor ante la Fiscalía el 28 de noviembre.

El profesional trabajó con Iriarte por casi cuatro meses. Dejó sus funciones 10 días después de la elección del 20 de octubre de 2019, luego de un altercado laboral que tuvo con la exvocal el día de los comicios.

“Tuvimos un fuerte desacuerdo y (ella) era una persona muy especial, que cuando le enviaba reportes de prensa de candidatos de la oposición se molestaba. El día 20 de octubre estaba sacando fotos de la televisión, sacando fotos de Evo Morales votando y de algunos personajes votando y saqué de Carlos Mesa y esto le molestó”, sostuvo.

La secretaria de Iriarte señaló, en su declaración, que la exvocal demostró su “inclinación” hacia el gobierno de Evo Morales al menos en cuatro momentos, dos de ellos el 20 de octubre, cuando le pidió a ella “demostrar su lealtad”, y cuando tuvo un conflicto con el que fuera entonces su asesor.

“(Su asesor) le mandaba todos los reportes informativos a su WhatsApp, pero cuando mandaba información relacionada a los problemas del Gobierno, ella le reñía. Igual el día de las elecciones le pidió que presente su renuncia (…). Le hizo prometer que no era de la oposición, lo maltrataba mucho”, manifestó.

La secretaria contó que el día de las elecciones la exvocal Iriarte le pidió “demostrar su lealtad” y le dijo que esperaba que le mande una fotografía de su papeleta de votación.

Alfredo Stívariz, abogado que representó en primera instancia a la exvocal, dijo que perdió contacto con la familia de Iriarte. “No tuve mayor contacto con la familia de ella, me dejaron de buscar”, sostuvo.

Iriarte está con detención preventiva desde el 21 de diciembre, sindicada por los delitos de corrupción y fraude electoral.

El proceso de Iriarte

Búsqueda La Fiscalía emitió la orden de aprehensión contra Iriarte el 10 de noviembre de 2019. Ella fue buscada durante más de un mes. Se detectó que se encontraba en el trópico de Cochabamba.

La Fiscalía emitió la orden de aprehensión contra Iriarte el 10 de noviembre de 2019. Ella fue buscada durante más de un mes. Se detectó que se encontraba en el trópico de Cochabamba. Aprehensión Iriarte fue aprehendida el 20 de diciembre en inmediaciones de la Fiscalía cuando se dirigía a declarar de forma “voluntaria”. Ella manifestó que no se presentó antes ante la justicia porque se encontraba con la tutela de dos menores de edad.

Iriarte fue aprehendida el 20 de diciembre en inmediaciones de la Fiscalía cuando se dirigía a declarar de forma “voluntaria”. Ella manifestó que no se presentó antes ante la justicia porque se encontraba con la tutela de dos menores de edad. Penal El 21 de diciembre la justicia determinó recluir a Iriarte en el penal de Miraflores. Fue la última de los vocales del 20-O en ser capturada.

Fuente: paginasiete.bo