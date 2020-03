Bolivia: el coronavirus paralizó la campaña presidencial y parece inminente la postergación de la elección del 3 de mayo

La suspensión de las elecciones parece inminente, luego de un encuentro que sostuvo el jueves reciente el Tribunal Supremo Electoral con representantes de la Organización Mundial de Salud, de la Organización de las Naciones Unidas y de todos los partidos, excepto el MAS, que no participó. Fuentes cercanas a la fuerza política de Evo Morales dijeron a Infobae que no se los convocó oficialmente a ninguna reunión y no se ha recibido una propuesta de aplazamiento de elecciones. “Siempre hemos asistido a todas las instancias. Estamos abiertos a escuchar las percepciones de otros liderazgos y de las instituciones. De cualquier forma, el MAS es una estructura partidaria, pero también es social. Cualquier propuesta que haga la Presidenta Añez, el Organo Electoral o los otros candidatos debe ser consultada con la estructura social”, afirmó la fuente del MAS.

