¿Cómo y cuándo usar el barbijo?

viernes, 27 de marzo de 2020 · 10:59

Wanda Torrico / La Paz

La utilización de barbijos no es recomendable para todas las personas, solamente para quienes están resfriados, según el Ministerio de Salud del estado Plurinacional de Bolivia y la Organización Mundial de la Salud (OMS). Por el contrario, centenares de personas adquirieron los cubrebocas y los utilizan de forma continua para no contraer el Coronavirus (Covid-19).

Quienes optaron por llevar barbijos, estén o no resfriados, argumentan que lo hacen “por si acaso” o porque hay gente resfriada en las calles que no se cubre la boca con el antebrazo y peor aún, no lleva barbijo, entonces tose o estornuda y pone en peligro a la población.

Según las recomendaciones de varias entidades de salud y la Cruz Roja Boliviana, hay ciertas medidas de seguridad que se deben cumplir cuando se lleva el barbijo puesto: