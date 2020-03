Coronavirus: Cortaron video de El Potosí para causar pánico

El Potosí / Potosí

Personas desconocidas y con aparentes propósitos de crear pánico en nuestra ciudad se dieron a la tarea de bajar la transmisión que este diario hizo desde la Gobernación de Potosí pero para cortar la última parte y luego difundirla.

Al cortar un video, sin edición racional, y solo pasar una parte, se está sacando ese trozo de contexto y se lo está tergiversando.

La transmisión que hizo El Potosí fue sobre el final de la conferencia de prensa en la que se informó oficialmente sobre un caso confirmado de coronavirus en Potosí, el correspondiente a una mujer de la tercera edad que habría sido contagiada por su hijo que, a su vez, es una persona que habría viajado a Chile. Poco después, se consiguió la conferencia de prensa mediante vías oficiales; es decir, la Gobernación de Potosí, que la envió en tres videos que fueron publicados por este diario (Aquí está la nota y en ella encontrará los tres videos).

Por toda la información oficial conseguida, este diario solo informó de un caso confirmado y repitió lo que dijo el responsable de Epidemiología, Huáscar Alarcón, en el sentido de que se sospecha de que el hijo también tiene la enfermedad pero, mientras eso no sea confirmado por laboratorio, NO SE PUEDE CONSIDERAR UN CASO POSITIVO.

En la parte final del video, el periodísta de El Potosí cierra su relato y procede a cortar la transmisión. Mientras lo hace, se escucha, por segundos, el comentario de otro periodista QUE NO TRABAJA EN EL POTOSÍ quien habla de un segundo caso que NO HA SIDO CONFIRMADO. Son comentarios informales que no pueden ser considerados información.

Lamentamos muy de veras que se tergiverse así nuestro material y que exista gente que, en lugar de ayudar a que los contagios no se multipliquen, están creando pánico y, así, ayudan a bajar las defensas de los potosinos. Deploramos que las redes sociales, que también son medios de comunicación, estén utilizándose para difundir miedo y, consiguientemente, causar daño a la sociedad.

Fuente: El Potosí