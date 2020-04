Coronavirus: Ministro dice que todos los hospitales y clínicas serán usados en su momento

El ministro de Salud, Anìbal Cruz, informó hoy que todas las infraestructuras hospitalarias del país serán utilizadas en su momento, sean públicas o privadas.

La autoridad hizo esas declaraciones tras cuestionar la actitud de ciertos sectores que, incluso, no permiten dar una cristiana sepultura a las victimas del COVID-19 o poner obstáculos para atender a quienes contrajeron el virus.

«Todas las infraestructuras (hospitalarias) de país, en el momento determinado, van a ser usadas. Todas, clínicas privadas y públicas. En otros países han intervenido hospitales privados y los han nacionalizado», dijo Cruz, según la agencia ABI.

Asimismo, la autoridad señaló que no va a permitir que algún ciudadano muera solo porque un vecino no quiere que trasladen a ese paciente a una clínica o centro médico de diferentes zonas del país.

«No vamos a permitir como Gobierno que se deje morir a nuestra gente porque un vecino no quiere o porque otra persona no quiere. Cualquiera puede ser el próximo enfermo. Por eso ruego a la población tener sensibilidad. Es increíble que no se deje entrar a un muerto a un cementerio. La población debe estar debidamente informada porque de otra forma no vamos a poder enterrar a nuestros muertos, ni atender a los pacientes. Tenemos que tener consciencia».

Siga las noticias de eju.tv por Telegram y/o Facebook

Por otra parte, la autoridad recalcó que los bolivianos deben tener un enfoque de cuidado para no contagiarse del virus, caso contrario será complicado para el país.

«Si los bolivianos no vamos a tener un enfoque de cuidados entre nosotros ¿en qué condiciones vamos a enfrentar el COVID-19? Deben haber niveles de información entre vecinos y autoridades para que hablemos y juntos salgamos de esto».

OTROS PAÍSES

Tal es el caso del Gobierno gallego que decidió tomar el control de todas las camas de los centros privados en los próximos días. «En la fase 3 todas las camas de los hospitales privados serán activadas. En la fase 4, entramos con hospitales de campaña», añadió Alberto Núñez Feijóo, presidente de la junta de Galicia.

Según lo que comentó el presidente gallego, considera que las clínicas privadas deben quedarse disponibles para atender traslados por enfermedades no vinculadas al coronavirus, la orden será que no atiendan a pacientes infectados por la pandemia.

Fuente: https://www.opinion.com.bo