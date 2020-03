Los mensajes de Hollywood a Tom Hanks y Rita Wilson después de su diagnóstico de coronavirus

Asimismo, el hijo de la pareja, Chet Hanks, tranquilizó a los fans de sus padres con un mensaje en redes sociales asegurando que se encuentran bien. “Están bien. Ya no se sienten enfermos. No están preocupados pero obviamente están tomando las precauciones de salud necesarias”, aseveró. “No creo que sea algo de lo que preocuparse demasiado. Aprecio la preocupación de todos y los buenos deseos. Creo que todo va a estar bien. Lo aprecio. Todos manténganse a salvo allá afuera”, finalizó.