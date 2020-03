Murillo:´No vengan a hacerse los vivos, no vengan a hacerse los machitos, hay que cumplir la ley`

El ministro de Gobierno dio a conocer algunas de las medidas que se deben tomar en cuanta sobre la cuarentena que entrar en rigor desde hoy.

Con relación a la decisión de los transportistas de Chapare que dicen que no van a cumplir con el decreto, el ministro de Gobierno dijo: “Veremos si no acatan, el que no acate la ley y que ponga en riesgo la salud de las personas irá a la cárcel. La ley prevé 10 años de cárcel. Ayer hubo un sospechoso de tener el virus que rompió la cuarentena y quiso viajar, pero fue retenido y otra vez está aislado. Una vez supere esta situación esta persona será procesada. No vengan a hacerse a los vivos, no vengan a hacerse a los machitos, hay que cumplir la ley. No es tiempo de hacer política, caeremos con todo el peso de la ley a cualquier persona que no acate”.

