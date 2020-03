Rechazan que Conmebol defina el futuro del torneo Apertura

jueves, 19 de marzo de 2020 · 00:00

Marco Mejía / La Paz

Bolívar y Wilstermann están en desacuerdo con la posibilidad de que la Conmebol defina el nombre del ganador del torneo Apertura 2020 de la División Profesional, siempre y cuando la Federación Boliviana de Fútbol decida declarar desierto el certamen, en su reunión programada para los primeros días de abril. El certamen se jugó hasta la fecha 12 y que en el momento tiene como punteros a The Strongest y Always Ready con 21 unidades.

El presidente de la FBF César Salinas señaló que si el Gobierno decide prolongar las medidas de prevención contra el coronavirus, “la decisión hay que consultarla con Conmebol. Ellos decidirán cómo termina el torneo, ya que cada asociación tiene un campeonato avanzado”.

La alternativa que abrió el titular federativo no cayó bien en esferas dirigenciales de la Academia y del conjunto aviador, ya que se considera que por delante hay 14 fechas más por disputar, más de la mitad del campeonato, y que la suspensión de la Copa América abre un espacio de tiempo para poder concluir el Apertura. Ambos piden que el campeón salga “en cancha y que no sea por decreto”.

“Estoy en absoluto desacuerdo que se declare desierto el campeonato y por ende un ganador. Existe una cuarentena decretada en todos los torneos del mundo por el tema del coronavirus. La Copa América se ha suspendido y la restricción de tener un torneo más corto ya no va porque tenemos un margen más de tiempo y eso nos pone más tranquilos porque podríamos concluir la competencia en junio. Descarto cualquier posibilidad de definir a un ganador y declarar un certamen desierto tomando en cuenta estas circunstancias”, sostuvo Dardo Gómez, uno de los vicepresidentes del club Bolívar.

La tabla

Al término de la duodécima fecha, atigrados y millonarios consiguieron 21 puntos, pero existe otro grupo de clubes como Wilstermann, Blooming, Bolívar y Royal Pari que se encuentran a un punto de diferencia y con la posibilidad deportiva abierta de pelear el primer lugar. En el conjunto aviador consideran que la alternativa de acudir a Conmebol para definir al ganador del campeonato es una medida apurada, ya que se tiene jurisprudencia de la competición que se realizó en el anterior semestre.

“No creo que la federación le pida a Conmebol que decida al ganador, es algo que no tiene pies ni cabeza. Tenemos jurisprudencia del año pasado y se verá la forma de consensuar el tema entre los 14 clubes”, mencionó Gróver Vargas, presidente de Wilstermann.

En cambio, Ronald Crespo, vicepresidente de The Strongest, comentó ayer que “no escuché la declaración (de César Salinas). Ésa no es una opinión oficial, puede ser un trascendido y yo no puedo analizar un comentario así”.

Este medio intentó comunicarse un par de ocasiones con el presidente de Always Ready, Fernando Costa, quien no respondió al llamado a su celular.

El fútbol nacional está en alerta ante la amenaza del Covid-19, por lo que la federación determinó suspender todos los campeonatos que se disputan en el país, entre ellos el de la División Profesional, hasta el próximo 31 de marzo para “priorizar la salud y bienestar de todos los actores del fútbol”.

