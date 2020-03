Reportan aislamiento de conscriptos en Santa Cruz

Un grupo de padres de familias hicieron llegar su reclamo hasta este diario vía redes sociales afirmando que dentro el recinto militar de la 8va División de Ejército de Santa Cruz supuestamente hay soldados con sospechas de covid -19. “He intentado dos veces ver a mi familiar pero no pude, me dijeron que esta prohibido las visitas”, expresó un familiar preocupado. Un segundo familiar explicó que logró contactarse vía whatsapp con su sobrino y le aseguró que lo tenían aislado porque estaba resfriado y le pasaban la comida por debajo. “Estamos preocupados porque nadie nos informa, solo nos dicen que no hay visitas y nada más pero creemos que no debe ser así”, indicó moleta.

Escasa información. Un soldado de apellido Fajardo que se encontraba en el puesto de guardia, indicó ante nuestra consulta sobre las visitas a los conscriptos, que estaban restringidas hasta nuevo aviso y cuando se le consultó sobre aislados por resfrios se abstuvieron a dar información. A la fecha en Santa Cruz existen tres personas con la enfermedad del covid-19, que estan siendo tratadas por especialistas./E.D.

