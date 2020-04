Allanan el Sedes de Beni y dos centros hospitalarios por presuntos delitos contra la salud

Javier Méndez

Tres lugares han sido allanados por la Policía hoy en Trinidad. El edificio del Servicio Departamental de Salud (Sedes), el centro centinela para pacientes con coronavirus y el hospital Germán Busch.

El coronel Walter Alvis, comandante de la Policía de Beni, confirmó que los efectivos policiales se desplazaron hacia esos tres sitios.

«Fue orden del fiscal Páez», dijo el comandante. Por el momento no hay orden de arresto contra ninguna persona, aunque el motivo del allanamiento fue «delitos contra la salud», según el uniformado.

Desde ayer empezaron a llegar denuncias de varios médicos acerca de la actuación del Sedes de Beni. Inicialmente, ningún integrante del personal de salud quería dar a conocer información acerca de los casos de coronavirus.

El motivo: una instrucción enviada por la autoridad ministerial departamental de salud Covid-19 de Beni, Jesús Justiniano. En esa carta, Justiniano pedía una conferencia de prensa diaria a Carlos Reyes, director del Sedes y la sanción administrativa a cualquier integrante del personal de salud que brinde información a la prensa.

Carlos Reyes no ha contestado a las llamadas que este medio le ha realizado desde ayer, aunque los mensajes le llegan y en algunos casos son leídos.

El Comité Cívico de Beni ha pedido su renuncia formalmente, en una carta dirigida a Rodrigo Guzmán Callaú, ministro de Energía. El comité cívico, también envió una carta abierta pidiendo la renuncia de Antonio Castro, jefe de Epidemiología de Beni.



Ambas cartas -firmadas por el directorio en pleno de los cívicos- detallan lo que varios médicos y licenciadas que rompieron el cerco informativo ya comenzaron a denunciar: que no se tomaron muestras a todas las personas con los síntomas; que al tomar las muestras no se siguieron los protocolos de bioseguridad; que los dos primeros casos no fueron manejados con protocolos y que tampoco se quiere trabajar con transparencia.

Según denuncian varios médicos, Trinidad se ha quedado sin terapia intensiva, porque el personal está aislado debido al coronavirus.



Fuente: El Deber