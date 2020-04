Artistas bolivianos se suman a la tendencia de «Resistiré»

«Resistiré, para seguir viviendo / Soportaré los golpes y jamás me rendiré / Y aunque los sueños se me rompan en pedazos / Resistiré, resistiré«.

La pandemia del coronavirus trajo al mundo grandes sorpresas, y entre las positivas se encuentra el resurgimiento de una canción, de los 80, que relanzó la carrera del grupo barcelonés Dúo Dinámico: «Resistiré». Esta composición, realizada por Carlos Toro Montoro y Manuel de la Calva, se convirtió con los años en «la canción de los malos momentos, a la que agarrarse cuando las cosas se ponen cuesta arriba», según el diario El País. Por lo que no es de extrañar que cuando fue anunciada la cuarentena en España, ante el rápido avance de la enfermedad, este tema empezara a entonarse en los balcones de las principales ciudades del país,

«Cuando pierda todas las partidas / Cuando duerma con la soledad / Cuando se me cierren las salidas / Y la noche no me deje en paz».

Una iniciativa que surgió entre la población se fue extendiendo como pólvora entre los artistas. Fue así que un grupo de cantantes españoles, entre los que se incluyen nombres como Alex Ubago y David Bisbal, lanzaron hace un par de semanas una nueva versión del tema, como un acto de beneficencia. A ellos se sumaron otros músicos alrededor del mundo y este jueves un grupo de artistas bolivianos publicó su propia versión, en la que hacen especial énfasis en el importante papel del personal de salud.

Los cantantes que realizaron este proyecto son: Fabio Zambrana (Azul Azul), Guisela Santa Cruz, Édgar Rojas (Bonanza), Mónica Ergueta, Esther Marisol, Paola Zeballos (PK2), Wally Zeballos (PK2), Fher Rivero (Código Fher), quienes estuvieron acompañados por Carlos Alberto Pérez, en la producción, arreglos y guitarras; Carlos Benites, en el teclado; Dennis Ramírez, en el bajo; y Toño Cueto, en la batería.

Resistiré

Cuando pierda todas las partidas

Cuando duerma con la soledad

Cuando se me cierren las salidas

Y la noche no me deje en paz

Cuando sienta miedo del silencio

Cuando cueste mantenerse en pie

Cuando se rebelen los recuerdos

Y me pongan contra la pared

Resistiré

Erguido frente a todo

Me volveré de hierro para endurecer la piel

Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte

Soy como el junco que se dobla

Pero siempre sigue en pie

Resistiré

Para seguir viviendo

Soportaré los golpes y jamás me rendiré

Y aunque los sueños se me rompan en pedazos

Resistiré, resistiré

Cuando el mundo pierda toda magia

Cuando mi enemigo sea yo

Cuando me apuñale la nostalgia

Y no reconozca ni mi voz

Cuando me amenace la locura

Cuando en mi moneda salga cruz

Cuando el diablo pase la factura

O si alguna vez me faltas tú

Resistiré

Erguido frente a todo

Me volveré de hierro para endurecer la piel

Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte

Soy como el junco que se dobla

Pero siempre sigue en pie

Resistiré

Para seguir viviendo

Soportaré los golpes y jamás me rendiré

Y aunque los sueños se me rompan en pedazos

Resistiré, resistiré

