Bolivia: Informe de Google muestra acatamiento de la cuarentena

Google divulgó un informe sobre la movilidad de la población a nivel mundial, en función de los datos de los usuarios que habilitaron su historial de ubicaciones. En el caso de Bolivia, se evidencia una drástica reducción de la movilidad en los lugares públicos (venta minorista, recreación, supermercados, farmacias, parques, estaciones de servicio y lugares de trabajo) y un aumento en los lugares de residencia. Los datos indican que existe un fuerte acatamiento social de la cuarentena.

Sección del informe de Google correspondiente a Bolivia:

Cambios de movilidad

Google preparó este informe para ayudarlo a usted y a los funcionarios de salud pública a comprender las respuestas a las orientaciones de distanciamiento social relacionadas con COVID-19. Este informe no debe usarse con fines de diagnóstico médico, pronóstico o tratamiento. Tampoco está destinado a ser utilizado como guía sobre planes de viaje personales.

La precisión de la ubicación y la comprensión de los lugares categorizados varía de una región a otra, por lo que no recomendamos utilizar estos datos para comparar los cambios entre países o entre regiones con diferentes características (por ejemplo, áreas rurales versus áreas urbanas).

Dejaremos una región fuera del informe si no tenemos niveles de datos estadísticamente significativos. Para saber cómo calculamos estas tendencias y preservar la privacidad, lea Acerca de estos datos.

Venta minorista y recreación

-93%

Tendencias de movilidad para lugares como restaurantes, cafeterías, centros comerciales, parques temáticos, museos, bibliotecas y cines.

Tiendas de comestibles y farmacias

-94%

Tendencias de movilidad para lugares como supermercados, mercados, almacenes de alimentos, mercados de agricultores, tiendas especializadas de alimentos, farmacias y farmacias.

Parques

-89%

Tendencias de movilidad para lugares como parques nacionales, playas públicas, marinas, parques para perros, plazas y jardines públicos.

Estaciones de tránsito

-92%

Tendencias de movilidad para lugares como centros de transporte público, como estaciones de metro, autobús y tren.

Lugares de trabajo

-72%

Tendencias de movilidad para lugares de trabajo.

Residencial

+35%

Tendencias de movilidad para lugares de residencia.

Acerca de estos datos

Estos informes muestran cómo cambian las visitas y la duración de la estadía en diferentes lugares en comparación con una línea de base. Calculamos estos cambios utilizando el mismo tipo de datos agregados y anónimos utilizados para mostrar los tiempos populares para lugares en Google Maps.

Los cambios para cada día se comparan con un valor de referencia para ese día de la semana:

La línea base es el valor medio, para el día correspondiente de la semana, durante el período de 5 semanas del 3 de enero al 6 de febrero de 2020.

Los informes muestran tendencias durante varias semanas con los datos más recientes que representan aproximadamente 2-3 días atrás; este es el tiempo que lleva producir los informes.

Los datos que se incluyen en el cálculo dependen de la configuración del usuario, la conectividad y si cumple con nuestro umbral de privacidad. Si no se alcanza el umbral de privacidad (cuando un lugar no está lo suficientemente ocupado como para garantizar el anonimato), no mostramos un cambio por el día.

Incluimos categorías que son útiles para los esfuerzos de distanciamiento social, así como el acceso a servicios esenciales.

Calculamos estos conocimientos en función de los datos de los usuarios que han habilitado el Historial de ubicaciones para su cuenta de Google, por lo que los datos representan una muestra de nuestros usuarios. Como con todas las muestras, esto puede o no representar el comportamiento exacto de una población más amplia.

Preservando la privacidad

Estos informes se desarrollaron para ser útiles al cumplir con nuestros estrictos protocolos de privacidad y proteger la privacidad de las personas. Ninguna información de identificación personal, como la ubicación, los contactos o el movimiento de un individuo, está disponible en ningún momento.

La información contenida en estos informes se crea con conjuntos agregados de datos anónimos de los usuarios que han activado la configuración del Historial de ubicaciones, que está desactivada de manera predeterminada. Las personas que tienen activado el Historial de Ubicaciones pueden optar por desactivarlo en cualquier momento desde su Cuenta de Google y siempre pueden eliminar los datos del Historial de Ubicaciones directamente de su Línea de Tiempo.

Estos informes funcionan con la misma tecnología de anonimización de clase mundial que utilizamos en nuestros productos todos los días y que mantienen sus datos de actividad privados y seguros.

Estos informes utilizan privacidad diferencial, que agrega ruido artificial a nuestros conjuntos de datos, lo que permite resultados de alta calidad sin identificar a ninguna persona individual. Estas protecciones de preservación de la privacidad también aseguran que no se comparta el número absoluto de visitas.

Ver el informe en PDF (inglés).